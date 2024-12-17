Yağlarda %20 indirim kampanyası başladı; En ucuz sıvıyağ ve zeytinyağı o markette

Ayçiçek yağı fiyatlarındaki dalgalanma tüketicilerin cebini yakarken, Migros dev bir kampanyaya imza attı. Sırma, Emek, Orkide gibi ünlü markaların ayçiçek yağı ürünlerinde %19'a varan indirimler başladı. Market raflarında indirimli fiyatlarla yerini alan bu ürünler, stoklarla sınırlı olarak tüketicilere sunuluyor.
SIRMA AYÇİÇEK YAĞINDA BÜYÜK İNDİRİM
Sırma markasının 5 litrelik ayçiçek yağı ürünü, %19 indirimle Migros raflarında tüketicilere sunuluyor. Normal fiyatı 184,90 TL olan bu ürün, indirimle birlikte 149,90 TL'den satılmaya başlandı. Bu indirimi kaçırmak istemeyen tüketiciler, şimdiden Migros mağazalarına akın etmeye başladı.
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