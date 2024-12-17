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Yağlarda %20 indirim kampanyası başladı; En ucuz sıvıyağ ve zeytinyağı o markette

Ayçiçek yağı fiyatlarında beklenen büyük indirim haberi geldi! Migros, seçili ayçiçek yağı ürünlerinde dikkat çeken bir kampanya başlatarak, tüketicilere uygun fiyatlarla alışveriş imkanı sunuyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :17 Aralık 2024 , 08:55 Güncelleme Tarihi :17 Aralık 2024 , 08:55
Yağlarda %20 indirim kampanyası başladı; En ucuz sıvıyağ ve zeytinyağı o markette

Ayçiçek yağı fiyatlarındaki dalgalanma tüketicilerin cebini yakarken, Migros dev bir kampanyaya imza attı. Sırma, Emek, Orkide gibi ünlü markaların ayçiçek yağı ürünlerinde %19'a varan indirimler başladı. Market raflarında indirimli fiyatlarla yerini alan bu ürünler, stoklarla sınırlı olarak tüketicilere sunuluyor.

Yağlarda %20 indirim kampanyası başladı; En ucuz sıvıyağ ve zeytinyağı o markette

SIRMA AYÇİÇEK YAĞINDA BÜYÜK İNDİRİM

Sırma markasının 5 litrelik ayçiçek yağı ürünü, %19 indirimle Migros raflarında tüketicilere sunuluyor. Normal fiyatı 184,90 TL olan bu ürün, indirimle birlikte 149,90 TL'den satılmaya başlandı. Bu indirimi kaçırmak istemeyen tüketiciler, şimdiden Migros mağazalarına akın etmeye başladı.

Yağlarda %20 indirim kampanyası başladı; En ucuz sıvıyağ ve zeytinyağı o markette

MİGROS AYÇİÇEK YAĞI İNDİRİMLİ FİYAT LİSTESİ 🛒🌻

5 Litre Ayçiçek Yağı Fiyatları

  • 🛢️ Sırma Ayçiçek Yağı 5 litre Pet
    Normal Fiyat: 184,90 TL
    İndirimli Fiyat: 149,90 TL

Yağlarda %20 indirim kampanyası başladı; En ucuz sıvıyağ ve zeytinyağı o markette

  • 🛢️ Emek Ayçiçek Yağı 5 litre Köşeli Pet
    Normal Fiyat: 169,90 TL
    İndirimli Fiyat: 149,90 TL

Yağlarda %20 indirim kampanyası başladı; En ucuz sıvıyağ ve zeytinyağı o markette

  • 🛢️ Oba Ayçiçek Yağı 5 litre Pet
    Normal Fiyat: 162,90 TL
    İndirimli Fiyat: 149,90 TL

Yağlarda %20 indirim kampanyası başladı; En ucuz sıvıyağ ve zeytinyağı o markette

  • 🛢️ Komili Ayçiçek Yağı 5 litre Pet
    Normal Fiyat: 199,90 TL
    İndirimli Fiyat: 189,90 TL

Yağlarda %20 indirim kampanyası başladı; En ucuz sıvıyağ ve zeytinyağı o markette

4 LİTRE AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI

  • 🛢️ Turna Ayçiçek Yağı Pet 4 litre
    Normal Fiyat: 143,90 TL
    İndirimli Fiyat: 143,90 TL

  • 🛢️ Yudum Ayçiçek Yağı 4 litre Pet
    Normal Fiyat: 149,90 TL
    İndirimli Fiyat: 149,90 TL

Yağlarda %20 indirim kampanyası başladı; En ucuz sıvıyağ ve zeytinyağı o markette

3 LİTRE AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI

  • 🛢️ Orkide Ayçiçek Yağı Pet 3 litre
    Normal Fiyat: 99,00 TL
    İndirimli Fiyat: 99,00 TL

Yağlarda %20 indirim kampanyası başladı; En ucuz sıvıyağ ve zeytinyağı o markette

2 LİTRE AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI

  • 🛢️ Turna Ayçiçek Yağı Pet 2 litre
    Normal Fiyat: 84,90 TL
    İndirimli Fiyat: 84,90 TL

  • 🛢️ Abalı Ayçiçek Yağı 2 litre
    Normal Fiyat: 73,90 TL
    İndirimli Fiyat: 73,90 TL
Yağlarda %20 indirim kampanyası başladı; En ucuz sıvıyağ ve zeytinyağı o markette

  • 🛢️ Migros Ayçiçek Yağı 2 litre
    Normal Fiyat: 74,90 TL
    İndirimli Fiyat: 74,90 TL

  • 🛢️ Yudum Ayçiçek Yağı 2 litre
    Normal Fiyat: 119,90 TL
    İndirimli Fiyat: 119,90 TL

  • 🛢️ Komili Ayçiçek Yağı 2 litre
    Normal Fiyat: 114,50 TL
    İndirimli Fiyat: 114,50 TL

Yağlarda %20 indirim kampanyası başladı; En ucuz sıvıyağ ve zeytinyağı o markette

1 LİTRE AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI

  • 🛢️ Orkide Ayçiçek Yağı 1 litre (Pet Şişe)
    Normal Fiyat: 53,50 TL
    İndirimli Fiyat: 39,90 TL

  • 🛢️ Abalı Ayçiçek Yağı 1 litre
    Normal Fiyat: 45,90 TL
    İndirimli Fiyat: 39,90 TL

Yağlarda %20 indirim kampanyası başladı; En ucuz sıvıyağ ve zeytinyağı o markette

  • 🛢️ Migros Ayçiçek Yağı 1 litre
    Normal Fiyat: 41,50 TL
    İndirimli Fiyat: 41,50 TL

  • 🛢️ Yudum Zerdeçallı Ayçiçek Yağı 1 litre
    Normal Fiyat: 70,90 TL
    İndirimli Fiyat: 70,90 TL

  • 🛢️ Kırlangıç Ayçiçek Yağı 1 litre
    Normal Fiyat: 62,50 TL
    İndirimli Fiyat: 62,50 TL

Yağlarda %20 indirim kampanyası başladı; En ucuz sıvıyağ ve zeytinyağı o markette

  • 🛢️ Komili Ayçiçek Ya��ı 1 litre
    Normal Fiyat: 61,90 TL
    İndirimli Fiyat: 61,90 TL

  • 🛢️ Yudum Ayçiçek Yağı 1 litre
    Normal Fiyat: 64,90 TL
    İndirimli Fiyat: 64,90 TL
Yağlarda %20 indirim kampanyası başladı; En ucuz sıvıyağ ve zeytinyağı o markette

🛒 MİGROS ZEYTİNYAĞI FİYATLARI

  • 🍃 Komili Naturel Sızma Zeytinyağı Meyvemsi Lezzet 2 L
  • 💰 699,95 TL (349,97 TL/Litre)

  • 🍃 Komili Riviera Zeytinyağı 2 L

  • 💰 576,95 TL (288,47 TL/Litre)

  • 🍃 Komili Naturel Sızma Zeytinyağı Yumuşak Lezzet 2 L

  • 💰 656,95 TL (328,47 TL/Litre)

Yağlarda %20 indirim kampanyası başladı; En ucuz sıvıyağ ve zeytinyağı o markette

  • 🍃 Tariş Riviera Zeytinyağı 2 L

  • 💰 576,95 TL (288,47 TL/Litre)

  • 🍃 Yudum Egemden Sızma Zeytinyağı Yumuşak Lezzet 2 L

  • 💰 599,95 TL ➡️ Money: 459,95 TL (229,97 TL/Litre)

  • 🍃 Komili Naturel Sızma Zeytinyağı Yumuşak Lezzet 500 Ml

  • 💰 186,95 TL (373,90 TL/Litre)

  • 🍃 Asiltane Erken Hasat Soğuk Sıkım Zeytinyağı 500 Ml

  • 💰 349,95 TL (699,90 TL/Litre)

  • 🍃 Tariş Naturel Sızma Zeytinyağı 2 L

  • 💰 656,95 TL (328,47 TL/Litre)

  • 🍃 Kristal Sızma Zeytinyağı Pet 2 L

  • 💰 656,95 TL (328,47 TL/Litre)

Yağlarda %20 indirim kampanyası başladı; En ucuz sıvıyağ ve zeytinyağı o markette

  • 🍃 Tariş Riviera Zeytinyağı 1 L

  • 💰 321,95 TL

  • 🍃 Yudum Egemden Riviera Zeytinyağı 2 L

  • 💰 555,95 TL (277,97 TL/Litre)

  • 🍃 Komili Naturel Sızma Zeytinyağı Yumuşak Lezzet 1 L

  • 💰 354,95 TL

  • 🍃 Tariş Güney Ege Naturel Sızma Zeytinyağı 750 Ml

  • 💰 345,90 TL (461,20 TL/Litre)

Yağlarda %20 indirim kampanyası başladı; En ucuz sıvıyağ ve zeytinyağı o markette

  • 🍃 Kristal Sızma Zeytinyağı Lezzet 1 L

  • 💰 354,95 TL

  • 🍃 Kristal Sprey Naturel Sızma Zeytinyağı 150 Ml

  • 💰 129,95 TL (866,33 TL/Litre)

  • 🍃 Tariş Riviera Zeytinyağı 750 Ml Cam

  • 💰 262,90 TL (350,53 TL/Litre)

Yağlarda %20 indirim kampanyası başladı; En ucuz sıvıyağ ve zeytinyağı o markette

  • 🍃 Tariş Kuzey Ege Sızma Zeytinyağı 750 Ml

  • 💰 349,90 TL (466,53 TL/Litre)

  • 🍃 Komili Soğuk Sıkma Zeytinyağı 500 Ml

  • 💰 338,95 TL (677,90 TL/Litre)

  • 🍃 Tariş Kuzey Ege Sızma Zeytinyağı 0,5 Asit 500 Ml

  • 💰 399,95 TL (799,90 TL/Litre)

  • 🍃 Yudum Egemden Sprey Riviera Zeytinyağı Cam 250 Ml

  • 💰 159,95 TL (639,80 TL/Litre)

  • 🍃 Nermin Hanım Erken Hasat Soğuk Sıkım Zeytinyağı 500 Ml

  • 💰 479,90 TL (959,80 TL/Litre)

  • 🍃 Tariş Naturel Sızma Zeytinyağı 750 Ml

  • 💰 341,90 TL (455,86 TL/Litre)

  • 🍃 Kristal Anadolu Mirası Naturel Sızma Zeytinyağı 1 L

  • 💰 399,95 TL
Yağlarda %20 indirim kampanyası başladı; En ucuz sıvıyağ ve zeytinyağı o markette

  • 🍃 Oliovilla Naturel Sızma Zeytinyağı Pet 1 L

  • 💰 219,00 TL

  • 🍃 Migros Riviera Zeytinyağı 2 L

  • 💰 395,00 TL (197,50 TL/Litre)

  • 🍃 Migros Naturel Sızma Zeytinyağı 1 L

  • 💰 219,00 TL

  • 🍃 Verde Riviera Zeytinyağı Pet 750 Ml

  • 💰 281,95 TL (375,93 TL/Litre)

  • 🍃 Verde Sızma Zeytinyağı Pet 750 Ml

  • 💰 321,95 TL