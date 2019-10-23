Vergi cezası olanlar dikkat! Bunu yaparsanız vergi cezalarının yüzde 50'si siliniyor!

İNDİRİM UYGULAMASINDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

Cezalarda indirim uygulamasından, mükellef veya vergi sorumlusu olan ceza muhatapları yararlanabilir.

CEZALARDA İNDİRİM UYGULAMASINDAN YARARLANMANIN ŞARTLARI NELERDİR?

Bu uygulamadan



• İhbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde ilgili vergi dairesine bir dilekçe ile başvurulması,



• İkmalen, re'sen veya idarece tarh edilen vergi veya vergi farkının ve indirimlerden arta kalan vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının vadesinde veya 6183 sayılı Kanunda belirtilen türden teminat gösterilerek vadesinin bitmesinden itibaren 3 ay içinde ödenmesi,



• İhbarnamenin dava konusu yapılmamış olması şartıyla yararlanılıyor.İndirim uygulamasından yararlanmak isteyen mükellefler interaktif vergi dairesi (ivd.gib.gov.tr) üzerinden başvuru yapması mümkün.