Vergi borcu yapılandırma başladı mı? Vergi borcu yapılandırma nasıl yapılır? Karar Resmi Gazete'de...

Vergi borcu yapılandırma başladı mı? Resmi Gazete'de yayımlanan kararın ardından vergi borçlarına ilişkin detaylar ortaya çıktı. 30 Nisan tarihinden önceki kesinleşmiş borçlar yapılandırmadan yararlanacak. Bunun için 31 Ağustos'a kadar başvuru yapılması gerekecek. İlk taksit ödemeleri eylül sonuna kadar yapılacak. Peki; vergi borcu yapılandırma nasıl yapılır?