Vergi borcu yapılandırma başladı mı? Vergi borcu yapılandırma nasıl yapılır? Karar Resmi Gazete'de...
Vergi borcu yapılandırma başladı mı? Uzun süredir merakla beklenen vergi affıyla yapılandırılanlar belli oldu ve karar Resmi Gazete'de yayımlandı! Kararın yayımlanmasının ardından, vergi borcu yapılandırmaya ilişkin detaylı bilgiler ortaya çıktı. Yasaya göre, vergi cezaları, SGK prim borçları, gümrük cezaları yeniden yapılandırılabilecek.
09.06.2021 01:13
- Son Güncelleme: 09.06.2021 01:13
Vergi borcu yapılandırma başladı mı? Resmi Gazete'de yayımlanan kararın ardından vergi borçlarına ilişkin detaylar ortaya çıktı. 30 Nisan tarihinden önceki kesinleşmiş borçlar yapılandırmadan yararlanacak. Bunun için 31 Ağustos'a kadar başvuru yapılması gerekecek. İlk taksit ödemeleri eylül sonuna kadar yapılacak. Peki; vergi borcu yapılandırma nasıl yapılır?