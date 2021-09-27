Ve sonunda netleşti! Ailelere 500 ve 700 TL gıda yardımı var mı? e-devlet başvuru form ekranı

Sosyal yardımlar, eğitim yardımları, Aile yardımları, engellilere yönelik yardımlar, özel hedefli yardımlar, sıhhat yardımları ve yabancılara yönelik yardımlar olarak 6 başlıkta toplanmaktadır. İşte, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan alınan o yardımlar ile ilgili birtakım bilgiler