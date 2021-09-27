Ve sonunda netleşti! Ailelere 500 ve 700 TL gıda yardımı var mı? e-devlet başvuru form ekranı
Ailelere 500 ve 700 TL gıda yardımı var mı? Sorusu vatandaşların gündeminde yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğrultusundan sağlanan destekler arasında besin yardımları bulunuyor. Fakat besin yardımlarına dair birtakım haberler vatandaşları yanıltıyor. 2021 yılının Eylül ayı döneminde besin yardımı alabilmek isteyen vatandaşlar amacıyla ödemeler direk nakit şeklinde yapılmıyor. İhtiyaç sahibi ailelerin esas besin ihtiyaçlarının karşılanması suretiyle Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca verdiği desteklerdir.
27.09.2021 17:07
- Son Güncelleme: 27.09.2021 17:07
Gıda Yardımları
İhtiyaç sahibi ailelerin esas besin ihtiyaçlarının karşılanması suretiyle Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca verdiği desteklerdir.
Ramazan ayı ve Kurban Bayramı evvel senede iki kez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıflarına bu nedenle ek kaynak aktarılmaktadır.
Belediyelerden Erzak Yardımı Nasıl Alınır, Başvuru Şartları
2021 yılında Belediyelerden erzak yardımını, yardım etmeye muhtaç olan şahıslara vermektedirler. Erzak yardımı alabilmek isteyenlerin belediyelere giderek ya da belediyeleri arayarak müracaat yapabilmeleri mümkündür. Belediyeler muhtarlıklar ile etkileşim durumunda oldukları amacıyla gereksinim sahibi aileleri belirleyerek yardımları ulaştırmaktadırlar.