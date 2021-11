Ve sonunda belli oldu! Milyonlarca kişiyi kapsıyor! 10 yılda 6 ay şartı ve tazminat müjdesi

İş sözleşmesi, bir tarafın bağımlı olarak iş görmeyi, başka tarafın da ücret ödemeyi üstlendiği bir sözleşme türüdür. İş sözleşmeleri belirli ya da belirsiz süreli yapılır. Bu sözleşmeler çalışma biçimleri bakımından tam süreli ya da kısmî süreli ya da deneme süreli ya da başka türde oluşturulabilir. Belirli süreli iş sözleşmeleri yazılı olarak yapılır. Belirli süreli iş sözleşmelerine deneme süresi konulabilir. Borçlar Kanununa göre, taraflardan her biri, on yıldan uzun süreli iş sözleşmesini on yıl geçtikten sonra, altı aylık fesih bildirim süresine uyarak feshedebilir. Fesih, ancak bu süreyi izleyen aybaşında hüküm ifade eder.