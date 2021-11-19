Ve sonunda belli oldu! Milyonlarca kişiyi kapsıyor! 10 yılda 6 ay şartı ve tazminat müjdesi
Ardı ardına açıklama yapıldı. Milyonları yakından ilgilendiriyor. Bu anlamda araştırmalar yapılıyordu. Herkes hala neyin ne olduğunu bilmiyor. İşçi işveren herkes amacıyla çok önemli. Belirli süreli iş sözleşmeleri yazılı olarak yapılır. Belirli süreli iş sözleşmelerine deneme zamanı konulabilir. Sözleşmeye tarih konması o sözleşmenin belirli süreli olduğunu göstermez. İşçi imzalanan tarihten evvel işten çıkarılırsa tazminat hakkı kazanır. Peki süreli sözleşmenin şartları nelerdir?
İş sözleşmesi, bir tarafın bağımlı olarak iş görmeyi, başka tarafın da ücret ödemeyi üstlendiği bir sözleşme türüdür. İş sözleşmeleri belirli ya da belirsiz süreli yapılır. Bu sözleşmeler çalışma biçimleri bakımından tam süreli ya da kısmî süreli ya da deneme süreli ya da başka türde oluşturulabilir. Belirli süreli iş sözleşmeleri yazılı olarak yapılır. Belirli süreli iş sözleşmelerine deneme süresi konulabilir. Borçlar Kanununa göre, taraflardan her biri, on yıldan uzun süreli iş sözleşmesini on yıl geçtikten sonra, altı aylık fesih bildirim süresine uyarak feshedebilir. Fesih, ancak bu süreyi izleyen aybaşında hüküm ifade eder.
Uygulamada, bilhassa iş emniyeti hükümlerinden uzak durmak amacıyla, koşulları oluşmadığı durumda çalışanlarına belirli süreli iş sözleşmesi imzalatan çok sayıda işveren bulunmaktadır. Bu nedenle, bir ikaz olması açısından, bu günkü yazımızı belirli süreli iş sözleşmelerine ayırdık. Belirli süreli iş sözleşmesinden söz edilebilmesi amacıyla sözleşmenin açık ya da örtülü olarak süreye bağlanması ve bunun amacıyla objektif nedenlerin zenginliği gerekir.
4857 sayılı İş Kanunu'na göre iş temasının bir süreye bağlı olarak yapılmadığı durumda sözleşme belirsiz süreli sayılır. Belirli süreli işlerde ya da belli bir işin tamamlanması ya da belirli bir olgunun meydana çıkması gibi objektif koşullara bağlı olarak işveren ile işçi arasında yazılı şekilde oluşturulan iş sözleşmesi belirli süreli iş sözleşmesidir. Görüleceği üzere, asıl olan belirsiz süreli iş sözleşmesidir.
Belirli süreli iş sözleşmesi uygulanabilmesi amacıyla işin belirli süreli olması ya da belli bir işin tamamlanması ya da belirli bir olgunun meydana çıkması gibi objektif koşulların bulunması gerekir. İşin belirli süreli olmaması ya da objektif bir koşulun bulunmaması durumunda belirli süreli sözleşme yapılamaz. Yapılsa da bu sözleşmeler belirsiz süreli sözleşme olarak değerlendirilir.
Bu kapsamda, askere giden işçinin yerine askerlik boyunca, doğum iznine giden işçinin yerine doğum izni süresince işe alınan işçiyle belirli vakitli sözleşme yapılabilir. Yüksek lisans eğitimi amacıyla yurtdışına giden işçinin yerine eğitim boyunca alınan işçiyle de belirli süreli iş sözleşmesi imzalanması mümkündür. Bu misaller arttırılabilir.