Ve sonunda belli oldu! Hanedeki kişi sayına göre gıda, yakacak, eğitim yardımları! Maaş desteği de var! Ayda 827 lira...
Tek tek açıklama yapıldı! Maaş desteği de var! Ayda 827 lira... Sosyal yardımlarda hak sahiplerinin yüzde 61'ini kadınlar oluşturuyor. Gıda, yakacak, eğitim yardımlarından kadınlar da yararlanıyor. Sosyal yardımlar, gereksinim sahibi vatandaşlara uygulama çeşitlerine göre tahsis edilmektedir. Gıda, barınma, yakacak gibi esas gereksinimleri da içine alan bu yardımlar, çoğu uygulama türünde verilmektedir. İşte, sosyal yardımlar ile ilgili birtakım bulgular... Kadınların 65 yaş aylığını alabilmeleri için sosyal güvencesi (maaş, nafaka gibi) olmamalı. Ayrıca hanedeki kişi başına gelir de 852 liranın altında bulunmalı.
Devlet, zor halde olan ve sosyal güvenceden yoksun halde tespit edilen bütün vatandaşlara imkanlar ölçüsünde destek sağlıyor. Genellikle eşi vefat eden bayanlara bu anlamda pozitif ayrımcılık yapılıyor. Bu bağlamda sosyal yardımlar, eğitim yardımları, aile yardımları, engellilere yönelik yardımlar, özel amaçlı yardımlar, sağlık yardımları ve yabancılara yönelik yardımlar olarak 6 başlıkta toplanmaktadır.
Bunun için, ölen kişinin belirli süre sigortalı olması veya emekliliğini hak etmiş olması gerekiyor. İkinci olarak ise hiçbir geliri olmayan ve 65 yaşın üzerindeki kadınlara yaşlılık aylığı bağlanıyor.
AYDA 827 LİRA
Kadınların 65 yaş aylığını alabilmeleri için sosyal güvencesi (maaş, nafaka gibi) olmamalı. Ayrıca hanedeki kişi başına gelir de 852 liranın altında bulunmalı. Bu şartları taşıyan kadınlara her ay 827 lira ödeme yapılıyor.
Maaş başvurusu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na (kaymakamlıkta) yapılıyor. Bunun dışında kadınlara sağlanan diğer bir aylık türü de 'muhtaçlık aylığı'. 170 binden fazla kadın bu yardımı alıyor.