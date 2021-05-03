Ve son dakika netleşti! 18 milyon kişiye çifte bayram! Emekliler, memurlar ve kamu işçilerine ödeme yapılacak
Ve sonunda belli oldu! Peş peşe milyonları ilgilendiren açıklamalar yapıldı. Devlet, Ramazan Bayramı öncesinde 18 milyon kişiye ödeme yapacak. Başta emekliler olmak üzere 13.2 milyon kişiye Ramazan Bayramı ikramiyesi ödenecek. İkramiye tutarı emeklilerde bin 100 lira olacak. Yaklaşık 700 bin kamu işçisine de 11 Mayıs'ta 13 günlük ilave tediye (ikramiye) ödenecek. İşçilere verilecek tutar maaşlarına göre değişirken, en az bin 108 lira hesaplara yatırılacak. Öte yandan Başkan Erdoğan ikramiyeyle ilgili 1100 TL müjdesini geçtiğimiz hafta duyurmuştu. Merakla beklenen emekli bayram ikramiyesi henüz yatırılmadı. Ödemelerin önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.
03.05.2021 12:52
- Son Güncelleme: 03.05.2021 12:55
Ramazan Bayramı öncesinde emekliler ve kamu işçilerine ikramiye, 4.1 milyon kamu çalışanına ise erken maaş ödemesi yapılacak. Peki, ödemeler ne zaman hesaplara yatırılacak? İşte merak edilen tüm detaylar...
Tam kapanma dönemine denk gelen Ramazan Bayramı öncesinde kamuda çalışan memur, işçi, sözleşmeli personel de dahil olmak üzere 4.1 milyon çalışanın maaşları da 10 Mayıs'ta hesaplara aktarılacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan memur maaşlarının 10 Mayıs'ta ödeneceğini duyurmuştu. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan imzalı genelgeye göre; sözleşmeli personel, işçi ve diğer personelin maaşları da aynı tarihte hesaplarda olacak.
TAKVİM AÇIKLANIYOR
Emeklilere zamlı ikramiye ödeme takviminin bu hafta başında netleşmesi bekleniyor.
Sosyal Güvenlik Kurumu, ikramiyelerin 12 Mayıs'a denk gelen arife gününden önce ödenmesi için hazırlık yapıyor.