Ve peş peşe açıklandı! Dev banka duyurdu! Yarın başvuru bitiyor! Faiz ödemesi yok! 5.000 TL alt limiti var!

Ziraat Bankası harekete geçti. Dev banka tarafından Sonradan Faizsiz Taksitlendirme kampanyası başlatıldı. 250 TL ile 5 bin TL arasındaki alışverişler için geçerli. 1 Temmuz'da başlayan kampanya 31 Temmuz'da sona eriyor. Kampanyada 4 ay vade seçeneği bulunuyor. Ekstreye yansıyan işlemlerde faizsiz taksit seçeneği geçerli değil.