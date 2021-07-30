Ve peş peşe açıklandı! Dev banka duyurdu! Yarın başvuru bitiyor! Faiz ödemesi yok! 5.000 TL alt limiti var!
Ve tek tek detaylar geldi. Ziraat Bankası'ndan resmi açıklama geldi. Faiz ödenmiyor. 5 bin lira limiti var. 31 Temmuz'da sona eriyor. 1 Temmuz'da başlayan kampanyada limit 5 bin TL olarak belirlendi. Ziraat Bankası'ndan 'Faizsiz Sonradan Taksitlendirme' kampanyası. Ziraat Bankası harekete geçti. Dev banka doğrultusundan Sonradan Faizsiz Taksitlendirme kampanyası başlatıldı. 250 TL ile 5 bin TL arasındaki alışverişler amacıyla geçerli. 1 Temmuz'da başlayan kampanya 31 Temmuz'da sona eriyor. Kampanyada 4 ay vade alternatifi bulunuyor. Ekstreye yansıyan işlemlerde faizsiz taksit alternatifi geçerli değil.
Dev banka harekete geçti. 5 bin TL ile sınırlandırıldı. Faiz ödemesi yapılmıyor. Detaylar paylaşıldı. Yarın sona eriyor. Ziraat Bankası Sonradan Faizsiz Taksitlendirme kampanyası başlattı. İşte detaylar...
Ziraat Bankası'ndan resmi açıklama geldi. Faiz ödenmiyor. 5 bin lira limiti var. 31 Temmuz'da sona eriyor. 1 Temmuz'da başlayan kampanyada limit 5 bin TL olarak belirlendi. Ziraat Bankası'ndan 'Faizsiz Sonradan Taksitlendirme' kampanyası.
Ziraat Bankası harekete geçti. Dev banka tarafından Sonradan Faizsiz Taksitlendirme kampanyası başlatıldı. 250 TL ile 5 bin TL arasındaki alışverişler için geçerli. 1 Temmuz'da başlayan kampanya 31 Temmuz'da sona eriyor. Kampanyada 4 ay vade seçeneği bulunuyor. Ekstreye yansıyan işlemlerde faizsiz taksit seçeneği geçerli değil.
Yasal olarak taksitlendirmeye izin verilen sektörlerde faaliyet gösteren iş yerlerinden Ziraat Bankası Bankkart'ın kredi kartı özelliği ile yapılan yurt içi işlemler sonradan taksitlendirme imkanı sağlanıyor.
BORCU OLAN FAİZSİZ TAKSİT SEÇENEĞİNİ KULLANABİLİYOR MU?
Ziraat Bankası tarafından yapılan açıklamada gecikmiş kredi kartı borcu olanların faizsiz taksit seçeneğinden yararlanamayacağı açıklandı.