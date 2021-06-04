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Haberler Ekonomi Ve netleşti! Bunu yapanın hesabına yüzlerce lira yatacak! Nakit ihtiyacı olan emekliler için duyuru yapıldı!

Ve netleşti! Bunu yapanın hesabına yüzlerce lira yatacak! Nakit ihtiyacı olan emekliler için duyuru yapıldı!

Peş peşe belli oldu. 750 TL'ye varan nakit fırsatını açıkladı. Ziraat Bankası kampanyayı duyurdu. Ziraat Bankası resmi internet sitesinden yaptığı duyuruda, emekli maaşını üç sene süre ile Ziraat Bankası'ndan almayı taahhüt eden emekli vatandaşlara özel ek koşulsuz 750 TL'ye varan nakit veriyor. Emekli maaşını Ziraat Bankası'na taşımak isteyen vatandaşlar, amacıyla en yakın Ziraat Bankası Şubesine başvuru edilebilir ilaveten Ziraat Bankası yurtiçi ATM cihazları, Ziraat Bankası Mobil Bankacılık programı ve E-Devlet vasıtasıyla da yapabilirler.

takvim.com.tr
04.06.2021 08:29 - Son Güncelleme: 04.11.2021 08:27
Ve netleşti! Bunu yapanın hesabına yüzlerce lira yatacak! Nakit ihtiyacı olan emekliler için duyuru yapıldı!

Kampanyanın Detayları Şu Şekilde;

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilere banka;

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Ve netleşti! Bunu yapanın hesabına yüzlerce lira yatacak! Nakit ihtiyacı olan emekliler için duyuru yapıldı!

1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500,00 TL,

1.500 TL ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625,00 TL,

Ve netleşti! Bunu yapanın hesabına yüzlerce lira yatacak! Nakit ihtiyacı olan emekliler için duyuru yapıldı!

2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 750,00 TL tutarında olmak üzere,

3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

Ve netleşti! Bunu yapanın hesabına yüzlerce lira yatacak! Nakit ihtiyacı olan emekliler için duyuru yapıldı!

Emekli aylıklarını Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimizin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Bankamız aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.

Ve netleşti! Bunu yapanın hesabına yüzlerce lira yatacak! Nakit ihtiyacı olan emekliler için duyuru yapıldı!

Bankamızdan birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşterilerimiz için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.

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