Ve netleşti! Bunu yapanın hesabına yüzlerce lira yatacak! Nakit ihtiyacı olan emekliler için duyuru yapıldı!
Peş peşe belli oldu. 750 TL'ye varan nakit fırsatını açıkladı. Ziraat Bankası kampanyayı duyurdu. Ziraat Bankası resmi internet sitesinden yaptığı duyuruda, emekli maaşını üç sene süre ile Ziraat Bankası'ndan almayı taahhüt eden emekli vatandaşlara özel ek koşulsuz 750 TL'ye varan nakit veriyor. Emekli maaşını Ziraat Bankası'na taşımak isteyen vatandaşlar, amacıyla en yakın Ziraat Bankası Şubesine başvuru edilebilir ilaveten Ziraat Bankası yurtiçi ATM cihazları, Ziraat Bankası Mobil Bankacılık programı ve E-Devlet vasıtasıyla da yapabilirler.
04.06.2021 08:29
- Son Güncelleme: 04.11.2021 08:27
Kampanyanın Detayları Şu Şekilde;
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilere banka;