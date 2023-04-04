RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi Ve netleşti! Bayram gelmeden bayram havası! Vatandaşlara, ek 2.715,19 TL tutarında karşılıksız ödeme yapılacak!

Ve netleşti! Bayram gelmeden bayram havası! Vatandaşlara, ek 2.715,19 TL tutarında karşılıksız ödeme yapılacak!

Engelli ve yetim durumda olan vatandaşların pek çoğu, geçimlerini sağlamakta güçlük çekmektedir. Bu zorlu süreçte, Vakıflar Genel Müdürlüğü muhtaçlık aylığı ile yardımcı olmaktadır. Ancak, muhtaçlık aylığı için gerekli şartların sağlanması gerekmektedir. 2023 muhtaçlık aylığı başvuru ve şartlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar için, Vakıflar Genel Müdürlüğü Başkanlığı tarafından verilecek olan muhtaçlık maaşı hakkında detaylı bilgi sunuyoruz.

04.04.2023 16:43 - Son Güncelleme: 04.04.2023 16:43
Ve netleşti! Bayram gelmeden bayram havası! Vatandaşlara, ek 2.715,19 TL tutarında karşılıksız ödeme yapılacak!

Maddi sıkıntı içinde olan ve kendi kazançlarını sağlayamayan vatandaşlar, muhtaçlık aylığına başvuru işlemlerini gerçekleştirmek için Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne başvuruda bulunmaktadır. Vakıflar Genel Müdürlüğü, muhtaçlık aylığı için başvuruların online olarak yapılabilmesine imkan tanımaktadır. Başvuru yapmak isteyenler, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün resmi web sitesinde yer alan başvuru formunu doldurarak işlemi tamamlayabilirler.

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Ve netleşti! Bayram gelmeden bayram havası! Vatandaşlara, ek 2.715,19 TL tutarında karşılıksız ödeme yapılacak!

MUHTAÇLIK AYLIĞI ŞARTLARI NELERDİR?

Muhtaçlık aylığı, herkese verilen bir yardım değildir. Bu nedenle, başvuruda bulunacak kişilerin belirli şartları sağlaması gerekmektedir. Muhtaçlık aylığı için gerekli şartlar şunlardır:

Ve netleşti! Bayram gelmeden bayram havası! Vatandaşlara, ek 2.715,19 TL tutarında karşılıksız ödeme yapılacak!

En az %40 ve üzeri oranda engelli olmak,

Anne ve babasını kaybetmiş olmak,

Kendi kendine bakamayacak derecede muhtaç durumda olmak.

Bu şartları sağlayan kişiler, Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne başvurarak muhtaçlık aylığı alabilirler.

Ve netleşti! Bayram gelmeden bayram havası! Vatandaşlara, ek 2.715,19 TL tutarında karşılıksız ödeme yapılacak!

MUHTAÇLIK AYLIĞI NEREYE YATAR?

Muhtaçlık aylığı başvurusunda bulunan kişilerin maaşlarının nereden yatacağı da merak edilmektedir. Gerekli şartları sağlayan ve muhtaçlık maaşı alabilecek kişilere, PTT şubeleri ve Ziraat Bankası üzerinden adlarına hesap açılacaktır.

Ve netleşti! Bayram gelmeden bayram havası! Vatandaşlara, ek 2.715,19 TL tutarında karşılıksız ödeme yapılacak!

Kişiler açılan bu hesaplar üzerinden istedikleri banka üzerinden muhtaçlık maaşlarını çekebilirler.

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