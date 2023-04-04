Ve netleşti! Bayram gelmeden bayram havası! Vatandaşlara, ek 2.715,19 TL tutarında karşılıksız ödeme yapılacak!

Maddi sıkıntı içinde olan ve kendi kazançlarını sağlayamayan vatandaşlar, muhtaçlık aylığına başvuru işlemlerini gerçekleştirmek için Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne başvuruda bulunmaktadır. Vakıflar Genel Müdürlüğü, muhtaçlık aylığı için başvuruların online olarak yapılabilmesine imkan tanımaktadır. Başvuru yapmak isteyenler, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün resmi web sitesinde yer alan başvuru formunu doldurarak işlemi tamamlayabilirler.