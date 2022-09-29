Ve netleşti! ATM’den hemen çekebilirsiniz! 8.000 TL, 6.750 TL, 5.800TL 4.650 TL milyonlara ödeniyor!

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Milyonlarca emekliyi ilgilendiren promosyon ödemeleri süreçleri ve koşulları ile ilgili herkes çeşitli bilgi arayışında. Emekliler lüzumlu koşulları sağladığında binlerce liralık promosyon ödemelerini alabilecek. Ülkemiz içinde emekliliği kazanmış olan pek çok vatandaş bankaların promosyon ödemesi hakkına sahip!
29.09.2022 11:04 - Son Güncelleme: 29.09.2022 11:04
Henüz promosyon ücreti almamış vatandaşlar fırsat yakalayacaklar. Bünyesinde olan emekli vatandaşlara promosyon ödemesinde bulunacak olan bankalar birtakım koşulları öne sürdü. Emekli parasını bir banka doğrultusundan alma sözü veren emekli vatandaşlara banka doğrultusundan promosyon ödemeleri yapılacak.
Emekli vatandaşlar bankalara müracaat yapmaları durumunda promosyon ödemeleri ile ilgili çeşitli bilgi sahibi olabilirler.
Promosyon ödemesinden yararlanabilmek amacıyla sosyal güvenlik kurumu emeklisi, BAĞ-KUR emeklisi ya da emekli sandığı emeklisi olmanız yeterli.
Yeni sene ile birlikte içeriğinde tespit edilen emeklilere bankalar doğrultusundan yapılacak olan promosyon ödemelerinin miktarları merak hususu oldu.