Ve netleşti! ATM’den hemen çekebilirsiniz! 8.000 TL, 6.750 TL, 5.800TL 4.650 TL milyonlara ödeniyor!

Henüz promosyon ücreti almamış vatandaşlar fırsat yakalayacaklar. Bünyesinde olan emekli vatandaşlara promosyon ödemesinde bulunacak olan bankalar birtakım koşulları öne sürdü. Emekli parasını bir banka doğrultusundan alma sözü veren emekli vatandaşlara banka doğrultusundan promosyon ödemeleri yapılacak.