Ve belli oldu! Asgari ücrette son dakika gelişmesi! Rakam netleşti, yeni teklif geldi! 2022 Ocak'ta kim ne kadar alacak? Zamlı maaşlar... İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren toplantılarda son aşamaya gelindi. Dördüncü toplantı bugün saat 11'da yapıldı. Milyonların beklediği 2022 asgari ücreti Başkan Erdoğan saat 15.00'te açıklayacak.