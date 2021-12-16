Ve belli oldu! Asgari ücrette son dakika gelişmesi! Rakam netleşti, yeni teklif geldi! 2022 Ocak'ta kim ne kadar alacak? Zamlı maaşlar...
Asgari ücret ile ilgili son dakika gelişmeler yaşanıyor. Milyonlarca asgari ücretli bugün çıkacak kararlara odaklanmıştı. Asgarti Ücret Tespit Komisyonu'nun 4. toplantısı bugün saat 11:00'de başladı. 2022 için net zam ve maaş rakamının ortaya çıkacağı son görüşmeden kritik bilgiler gelmeye devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "Asgari ücretlerle ilgili bugün açıklama yapılacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada enflasyon karşısında ezdirilmeyen bir oranı hep beraber görmüş olacağız." ifadelerine yer vermişti. Peki, 2022 yılı kim ne kadar maaş alacak? Asgari ücrete yüzde kaç zam yapılacak? İşte detaylar!
16.12.2021 15:38
- Son Güncelleme: 16.12.2021 15:38
Ve belli oldu! Asgari ücrette son dakika gelişmesi! Rakam netleşti, yeni teklif geldi! 2022 Ocak'ta kim ne kadar alacak? Zamlı maaşlar... İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren toplantılarda son aşamaya gelindi. Dördüncü toplantı bugün saat 11'da yapıldı. Milyonların beklediği 2022 asgari ücreti Başkan Erdoğan saat 15.00'te açıklayacak.