Ve beklenen açıklama yapıldı! Hesaplarınızı kontrol edin: para yatmaya başladı! Haberim yoktu demeyin

Evde yaşayan ve bakıma muhtaç olan bireylere bakanlara verilen evde bakım aylığı bugün itibari ile hesaplara aktarılmaya başlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen engelli, yaşlı ve bakıma yoksul bireylere sağlanan bakım aylığı her ayın 15'inde düzenli olarak hesaplara yatıyor. Asgari %70 engelli olan 18 yaşından büyük, 65 yaşından küçük vatandaşlara 2020'nin ilk yarısında 805 lira engelli aylığı ödeniyor. %40-69 oranında engelli vatandaşlara ödenen engelli aylığı ise 537 TL. 18 yaşın altında, en az %40 oranında engelli çocuğu bulunan ailelere yapılan aylık ödemeler de 537 TL oldu.

16.03.2021 11:42 - Son Güncelleme: 16.03.2021 11:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





