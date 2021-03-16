Ve beklenen açıklama yapıldı! Hesaplarınızı kontrol edin: para yatmaya başladı! Haberim yoktu demeyin
Evde yaşayan ve bakıma muhtaç olan bireylere bakanlara verilen evde bakım aylığı bugün itibari ile hesaplara aktarılmaya başlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen engelli, yaşlı ve bakıma yoksul bireylere sağlanan bakım aylığı her ayın 15'inde düzenli olarak hesaplara yatıyor. Asgari %70 engelli olan 18 yaşından büyük, 65 yaşından küçük vatandaşlara 2020'nin ilk yarısında 805 lira engelli aylığı ödeniyor. %40-69 oranında engelli vatandaşlara ödenen engelli aylığı ise 537 TL. 18 yaşın altında, en az %40 oranında engelli çocuğu bulunan ailelere yapılan aylık ödemeler de 537 TL oldu.
Mart ayı engelli, evde bakım ve 65 aylığı hesaplara yatmaya başladı. 15 Mart evde bakım aylığı yatan listesi ve detaylar haberimizde. Evde yaşayan ve bakıma muhtaç olan kişilere verilen bakım ödeneği ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca ödenmekte. Her ay farklı şehirlerde farklı günlerde yatmasından kaynaklı olarak birçok kişi de nerelerde paranın yattığına dair araştırma yapıyor. Bugün evde bakım parası yatan iller ise resmen açıklandı.
Bugün İtibari İle Hesaplara Yatmaya Başladı
Devletin ödediği ödenekten birisi de evde bakım maaşı olarak karşımıza çıkmaktadır. Yaşlı, bakıma muhtaç ve ihtiyacı olan hasta kişilere bakanlara verilen evde bakım maaşı, her ay olduğu gibi bu ayda hesaplara yatmaya başladı. Evde bakım maaşı nereden öğrenilir diye merak ediyorsanız, E-Devlet kapısından bilgilerinizi girerek bakabilirsiniz.
Bu İllerde Bakım Paraları Yattı!
15 Mart itibari ile evde bakım parası yatan iller resmen belirlendi. Gelen bilgilere göre evde bakım maaşları bu illerde yatmaya başladı;
1- Bolu
2- Tokat
3- Aksaray
4- Osmaniye
5- Çanakkale
6- Samsun
7- Sakarya
8- Hatay
9- Ordu
10- Antalya
11- Diyarbakır
12- Kırıkkale
13- Balıkesir
14- Giresun
15- Adıyaman
16- Manisa
17- istanbul
18- Uşak
19- Bilecik
20- Düzce
21- Erzurum
22- Konya
23- Mersin
24- Zonguldak
25- Niğde
26- Rize
27- Ankara
28- Bursa
29- Kahramanmaraş
30- Edirne
Engelli Aylığı Ne Kadar?
Asgari %70 engelli olan 18 yaşından büyük, 65 yaşından küçük vatandaşlara 2020'nin ilk yarısında 805 lira engelli aylığı ödeniyor. %40-69 oranında engelli vatandaşlara ödenen engelli aylığı ise 537 TL. 18 yaşın altında, en az %40 oranında engelli çocuğu bulunan ailelere yapılan aylık ödemeler de 537 TL oldu.
2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı aylığı alan kişinin engelli aylığı alabilmesi için engel oranı ne kadar olmalıdır?
Yaşlılık aylığından faydalanan kişi yetkili sağlık kuruluşundan %70 ve üzeri bir engel oranına haiz rapor aldığı takdirde engelli aylığından da faydalanabilir. %70 oranının altında ise sadece yaşlı aylığı bağlanabilir. 65 yaşından önce %40-69 arası engelli aylığı bağlananların aylığının ödenmesine devam olunur.
2022 sayılı Kanun kapsamındaki Engelli Aylıkları için nereye başvuruda bulunulmaktadır?
Aylık başvuruları kişinin ikametgâhının bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına yapılmaktadır.