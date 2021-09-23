Ve aniden değişti! Marketlerle ilgili flaş açıklama! Başkan Erdoğan talimatı verdi! Migros, Carrefour, ŞOK, A101, BİM ve tüm marketlerde bundan sonra…
Denk gelenin eli ayağına dolaşabilir! Ve aniden değişti! AK Parti 1 Ekim'de açılacak meclis öncesi fiyat enflasyonun önüne geçilmesi için Hal Yasası'nı tekrar gündemine aldı. Hal Yasası ile market raflarındaki ürün fiyatlarının dengelenmesi için frigofirik (Isı değişimine duyarlı) araç almak isteyenlere teşvik verilmesi planlanıyor. Buna göre bir teşvik mekanizması kurulacak. AK Parti Anayasa Komisyonu Başkan Vekili Ali Özkaya, "Nüfusu 5 binden az olan yerlerde zincir market olmamalı, besin sanayinde fason üretim yaptıramamalı" önerisinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Zincir marketler başta olmak üzere bütün marketlerdeki, denetimleri sürdürmek suretiyle, ciddi fiyat farklarını ortadan kaldıracağız" açıklamasının sonrasında gözler bu alanda atılacak adımlara çevrildi. Hal Yasası ile fırsatçılığın önüne geçilecek, hallerin altyapısı yenilenecek ve modernizasyonu sağlanacak. Kamuoyunda "Hal Yasası" olarak tanınan 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Tespit edilen Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da yapılacak düzenlemeyle sebze ve meyve ticareti pazarında köklü dönüşümler öngörülüyor.
TEŞVİK MEKANİZMASI
AK Parti 1 Ekim'de açılacak meclis öncesi fiyat enflasyonun önüne geçilmesi için Hal Yasası'nı tekrar gündemine aldı. Hal Yasası ile market raflarındaki ürün fiyatlarının dengelenmesi için frigofirik (Isı değişimine duyarlı) araç almak isteyenlere teşvik verilmesi planlanıyor. Buna göre bir teşvik mekanizması kurulacak.
Teşvik ile frigofirik araç alımının kolaylaştırılması sağlanacak, ÖTV desteği verilebilecek. Nakliyatta frigorifik araçların koruma koşullarının uygulanıp uygulanmadığı yönündeki denetim arttırılacak. AK Parti kurmayları, "Ürünlerin zayiata uğramasının önüne geçilecek. Ürünler şehirlerarası taşımacılıkta kışın donuyor, yazın ise çürüyor, bozuluyor.