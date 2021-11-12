Vatandaş bayram gelmeden bayram edecek! Hesaplara en az 6.000 TL yatırılıyor, süresi var, kaçıran hakkını kaybediyor!

Paralar banka hesaplarına yatırılıyor. En düşük ödeme miktarı 6.000 lira olarak belirlendi. Zaman aşımına ilgi etmek gerekiyor. Süreyi kaçıranlar hakkını kaybediyor. Bu ayın sonunda bitecek olan yapılandırma ile yalın emeklilik imkanı da sunuluyor. Silinen Bağ-Kur günlerini canlandırmak isteyenler çok daha en uygun fiyatlarla emeklilik yolunu açacak. Evlenme ödeneği tutarı hesaplaması çoğunlukla yetim aylığı alan kadınların 2 senelik yetim maaşı olarak yapılır. Yetim maaşının tutarı üzerinden yetim aylığı alınan vefat eden kişinin son maaşına göre değiştiği hedefiyle her kadının çeyiz parası tutarı da değişiklik gösterir.