Vatandaş bayram gelmeden bayram edecek! Hesaplara en az 6.000 TL yatırılıyor, süresi var, kaçıran hakkını kaybediyor!
Vatandaşlar bayram edecek! Peş peşe açıklama yapıldı. SGK tarafından toplu ödeme yapılıyor. Başvuru yapanların paraları banka hesaplarına yatırılıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan toplu ödeme almak hedefiyle öncesinde prim ödemesi yapmış olmak gerekmiyor. Başvurular SGK müdürlüklerine yazılı olarak yapılıyor. Başvuru takibi ise e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Başvuru yapanlar ne kadar para alabileceklerini merak ediyor. SGK tarafından en az 6.000 TL ödeniyor.
Paralar banka hesaplarına yatırılıyor. En düşük ödeme miktarı 6.000 lira olarak belirlendi. Zaman aşımına ilgi etmek gerekiyor. Süreyi kaçıranlar hakkını kaybediyor. Bu ayın sonunda bitecek olan yapılandırma ile yalın emeklilik imkanı da sunuluyor. Silinen Bağ-Kur günlerini canlandırmak isteyenler çok daha en uygun fiyatlarla emeklilik yolunu açacak. Evlenme ödeneği tutarı hesaplaması çoğunlukla yetim aylığı alan kadınların 2 senelik yetim maaşı olarak yapılır. Yetim maaşının tutarı üzerinden yetim aylığı alınan vefat eden kişinin son maaşına göre değiştiği hedefiyle her kadının çeyiz parası tutarı da değişiklik gösterir.
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından annesi ya da babası ölen kadınlara yetim aylığı bağlanıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'na tabi olarak çalışan kişinin kız çocuğu evlenene kadar bu haktan faydalanabiliyor. Yaş sınırı bulunmuyor. Yetim aylığı alırken evlenmeye karar veren kadınların yetim aylıkları kesiliyor.
ÇEYİZ PARASI TUTARI NASIL HESAPLANIR?
Evlenme ödeneği tutarı hesaplaması çoğunlukla yetim aylığı alan kadının 2 senelik yetim maaşı olarak yapılır. Yetim maaşının tutarı üzerinden yetim aylığı alınan vefat eden kişinin son maaşına göre değiştiği hedefiyle her kadının çeyiz parası tutarı da değişiklik gösterir.
Kadınların evlenirken mağdur olmamaları hedefiyle aldıkları yetim maaşının 12 aylık ya da 24 aylık kısmı peşin olarak ödeniyor. Kadınların evlilik giderlerinin karşılanması amaçlanıyor. Çeyiz parası almak hedefiyle Sosyal Güvenlik Kurumu müdürlüklerine dilekçe ile başvuruta bulunmak gerekiyor.
Çeyiz parası hesaplaması sigorta kollarına göre şu şekilde yapılıyor; 4A ve 4B sigorta kolu üzerinden yetim maaşı alanlar, aylıklarının 24 katına kadar evlenme ödeneği alma hakkına sahiptirler. 4C sigorta kolu aracılığı ile yetim aylığı alanların maaşlarının 12 katı üzerinden evlenme ödenekleri hesaplanır.