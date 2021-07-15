Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank anında veriyor! Bankamatik kartı olanlara hemen 10.000 TL kredi hesapta
Tek tek açıklandı. Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank anında veriyor. Koronavirüs salgınında ekonomik yönden sorun çeken vatandaşlar kredi faiz oranları ile alakalı güncellemeleri merak ediyor. Pandemi süreci ekonomik anlamda olumsuzlukları yanında getirirken, milyonlarca vatandaş bankaların kredi paketlerini takibi sürdürüyor. Son olarak koronavirüs sebebiyle bankalar ihtiyaç, taşıt ve konut kredileri için faiz oranlarında da güncellemeye gitti. Bu kapsamda bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar? İlk olarak Ziraat Bankası doğrultusundan başlatılan kampanyaya daha sonra başka kamu bankaları olan Vakıfban ve Halkbank'ta dahil oldu.
15.07.2021 11:38
- Son Güncelleme: 15.07.2021 11:38
Bankalardan gereksinim kredisi çekmek isteyen şahıslar artan faiz oranları ardından seçenek çözümler arar iken bankamatik kartı olanlar amacıyla yeni bir kredi fırsatı sunuldu. Acil nakit para gereksinimi olan şahıslara başlatılan yeni bir kampanya başladı. 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli kredi veren bankalar arasında Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank yer alıyor. Yine Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank internet şubesi kullanan şahıslarda krediler bölümünden gereksinim kredisi müracaatı yapan şahıslarda anında 10 bin TL kredi çekebilecek.