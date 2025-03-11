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VakıfBank,Halkbank ve Ziraat Bankası güncel taşıt kredisini duyurdu! İşte taksit tablosu

Araba sahibi olmak isteyenler için bankaların sunduğu kredi seçenekleri dikkat çekiyor. VakıfBank, Halkbank ve Ziraat Bankası 4000 bin TL taşıt kredisi için sundukları faiz oranları ve ödeme planlarıyla vatandaşların ilgisini çekiyor. İşte her iki bankanın güncel maliyet tabloları ve avantajlı kredi seçenekleri!

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Giriş Tarihi :11 Mart 2025 , 17:42 Güncelleme Tarihi :11 Mart 2025 , 18:46
VakıfBank,Halkbank ve Ziraat Bankası güncel taşıt kredisini duyurdu! İşte taksit tablosu

Yeni bir araç almak isteyenler için VakıfBank, Ziraat Bankası ve Halkbank tarafından sunulan taşıt kredileri, farklı faiz oranları ve ödeme seçenekleriyle sunuluyor.

VakıfBank,Halkbank ve Ziraat Bankası güncel taşıt kredisini duyurdu! İşte taksit tablosu

🚗 Ziraat Bankası Taşıt Kredisi

Aracınızı Seçmek Sizden, Finansmanını Sağlamak Bizden!
0 km veya ikinci el araç alımlarınızda 48 aya varan vade ve uygun faiz seçenekleriyle kredi imkânı.

🏦 Özellikler

  • 📌 0 km ve en fazla 5 yaşındaki taşıtlar için kullanılabilir.
  • 📌 48 aya kadar vade imkânı sunulmaktadır.
  • 📌 Hafif ticari araçların alımı için de kullanılabilir.
  • 📌 Araç rehni teminat olarak alınır, ek teminat istenebilir.
  • 📌 Hayat sigortası ve kasko imkânı bulunmaktadır.

VakıfBank,Halkbank ve Ziraat Bankası güncel taşıt kredisini duyurdu! İşte taksit tablosu

🏬 Başvuru Kanalları

  • 🏦 Şubeler
  • 🌐 Web Sitesi
  • 📱 Ziraat Mobil
  • 💻 İnternet Şubesi
  • 🏧 ATM
  • 📞 Çağrı Merkezi

💰 Örnek Kredi Hesaplaması

  • Kredi Tutarı: 300.001 TL
  • Vade: 48 Ay
  • Aylık Faiz Oranı: %4,79
  • Taksit Tutarı: 19.769,28 TL
  • Yıllık Maliyet Oranı: %107,4579
VakıfBank,Halkbank ve Ziraat Bankası güncel taşıt kredisini duyurdu! İşte taksit tablosu

🚗 HALKBANK TAŞIT KREDİSİ

Uygun faiz oranları ve esnek ödeme seçenekleriyle yeni veya ikinci el araçlar için finansman desteği sunuluyor. Güvenilir ve hızlı kredi onay süreci sayesinde aracınıza kolayca kavuşabilirsiniz.

🏦 Ödeme Koşulları

  • 📌 Aylık eşit taksitli
  • 📌 Artan taksitli
  • 📌 Azalan taksitli

VakıfBank,Halkbank ve Ziraat Bankası güncel taşıt kredisini duyurdu! İşte taksit tablosu

📊 Taşıt Kredisi Örnek Maliyet Tablosu

🚘 Kredi Türü 💰 Kredi Tutarı (TL) Vade (Ay) 📉 Aylık Faiz Oranı (%) 🏦 Tahsis Ücreti (TL) 💵 Taksit Tutarı (TL) 📊 Yıllık Maliyet Oranı (%)
0 KM 100.000 TL 48 %5,09 575 TL 6.937,27 TL %117,0487
2. EL 100.000 TL 48 %5,15 575 TL 7.007,35 TL %118,9709

VakıfBank,Halkbank ve Ziraat Bankası güncel taşıt kredisini duyurdu! İşte taksit tablosu

💰 Kredi Detayları (400.000 TL - 24 Ay Vade)

  • Kredi Tutarı: 200.000 TL
  • Vade: 24 Ay
  • Aylık Faiz Oranı: %5,25
  • Aylık Taksit Tutarı: 17.170,80 TL
  • Toplam Geri Ödeme: 412.099,20 TL
VakıfBank,Halkbank ve Ziraat Bankası güncel taşıt kredisini duyurdu! İşte taksit tablosu

🚗 VAKIFBANK TAŞIT KREDİSİ

Hayallerinizi süsleyen otomobil, size bir VakıfBank şubesi kadar yakın!
48 aya varan vade seçenekleri ve cazip faiz oranlarıyla arabanız kapınızda.

🏦 Kredi Geri Ödeme Seçenekleri

  • 📌 Aylık eşit taksitli
  • 📌 3 ay ödemesiz dönemli aylık eşit taksitli
  • 📌 3 ayda bir taksitli
  • 📌 Son taksit balon ödemeli
  • 📌 Değişken taksitli

VakıfBank,Halkbank ve Ziraat Bankası güncel taşıt kredisini duyurdu! İşte taksit tablosu

💰 Örnek Kredi Hesaplaması

  • Kredi Tutarı: 100.000 TL
  • Vade: 48 Ay
  • Aylık Faiz Oranı: %3,49
  • Tahsis Ücreti: 500,00 TL
  • Taksit Tutarı: 5.149,02 TL
  • Efektif Yıllık Faiz Oranı: %71,0242

🚙 0 Km Taşıt Kredisi Limitleri

  • 0 - 400.000 TL%70'ine kadar kredi
  • 400.001 - 800.000 TL%50'sine kadar kredi
  • 800.001 - 1.200.000 TL%30'una kadar kredi
  • 1.200.001 - 2.000.000 TL%20'sine kadar kredi

VakıfBank,Halkbank ve Ziraat Bankası güncel taşıt kredisini duyurdu! İşte taksit tablosu

Azami Vade Süreleri

  • 400.000 TL ve altı48 ay
  • 400.001 - 800.000 TL36 ay
  • 800.001 - 1.200.000 TL24 ay
  • 1.200.001 TL üzeri12 ay

📉 VakıfBank Faiz Oranları

  • Kredi Tutarı: 1.000 - 250.000 TL
  • Vade: 3 - 48 Ay
  • Faiz Oranı: %3,49
VakıfBank,Halkbank ve Ziraat Bankası güncel taşıt kredisini duyurdu! İşte taksit tablosu

Fotoğraflar: AA, Ziraat Bankası, Halkbank