Yeni bir araç almak isteyenler için VakıfBank, Ziraat Bankası ve Halkbank tarafından sunulan taşıt kredileri, farklı faiz oranları ve ödeme seçenekleriyle sunuluyor.

🚗 Ziraat Bankası Taşıt Kredisi Aracınızı Seçmek Sizden, Finansmanını Sağlamak Bizden!

0 km veya ikinci el araç alımlarınızda 48 aya varan vade ve uygun faiz seçenekleriyle kredi imkânı. 🏦 Özellikler 📌 0 km ve en fazla 5 yaşındaki taşıtlar için kullanılabilir.

📌 48 aya kadar vade imkânı sunulmaktadır.

📌 Hafif ticari araçların alımı için de kullanılabilir.

📌 Araç rehni teminat olarak alınır, ek teminat istenebilir.

📌 Hayat sigortası ve kasko imkânı bulunmaktadır.

🏬 Başvuru Kanalları 🏦 Şubeler

🌐 Web Sitesi

📱 Ziraat Mobil

💻 İnternet Şubesi

🏧 ATM

📞 Çağrı Merkezi 💰 Örnek Kredi Hesaplaması Kredi Tutarı: 300.001 TL

300.001 TL Vade: 48 Ay

48 Ay Aylık Faiz Oranı: %4,79

%4,79 Taksit Tutarı: 19.769,28 TL

19.769,28 TL Yıllık Maliyet Oranı: %107,4579

🚗 HALKBANK TAŞIT KREDİSİ Uygun faiz oranları ve esnek ödeme seçenekleriyle yeni veya ikinci el araçlar için finansman desteği sunuluyor. Güvenilir ve hızlı kredi onay süreci sayesinde aracınıza kolayca kavuşabilirsiniz. 🏦 Ödeme Koşulları 📌 Aylık eşit taksitli

📌 Artan taksitli

📌 Azalan taksitli