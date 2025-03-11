Yeni bir araç almak isteyenler için VakıfBank, Ziraat Bankası ve Halkbank tarafından sunulan taşıt kredileri, farklı faiz oranları ve ödeme seçenekleriyle sunuluyor.
Aracınızı Seçmek Sizden, Finansmanını Sağlamak Bizden!
0 km veya ikinci el araç alımlarınızda 48 aya varan vade ve uygun faiz seçenekleriyle kredi imkânı.
🚗 HALKBANK TAŞIT KREDİSİ
Uygun faiz oranları ve esnek ödeme seçenekleriyle yeni veya ikinci el araçlar için finansman desteği sunuluyor. Güvenilir ve hızlı kredi onay süreci sayesinde aracınıza kolayca kavuşabilirsiniz.
|🚘 Kredi Türü
|💰 Kredi Tutarı (TL)
|⏳ Vade (Ay)
|📉 Aylık Faiz Oranı (%)
|🏦 Tahsis Ücreti (TL)
|💵 Taksit Tutarı (TL)
|📊 Yıllık Maliyet Oranı (%)
|0 KM
|100.000 TL
|48
|%5,09
|575 TL
|6.937,27 TL
|%117,0487
|2. EL
|100.000 TL
|48
|%5,15
|575 TL
|7.007,35 TL
|%118,9709
💰 Kredi Detayları (400.000 TL - 24 Ay Vade)
🚗 VAKIFBANK TAŞIT KREDİSİ
Hayallerinizi süsleyen otomobil, size bir VakıfBank şubesi kadar yakın!
48 aya varan vade seçenekleri ve cazip faiz oranlarıyla arabanız kapınızda.
💰 Örnek Kredi Hesaplaması
🚙 0 Km Taşıt Kredisi Limitleri
⏳ Azami Vade Süreleri
📉 VakıfBank Faiz Oranları
Fotoğraflar: AA, Ziraat Bankası, Halkbank