Vakıfbank ve 3 banka daha açıklama yaptı! Bu bankalardan nakit almak çok basit 50.000 TL ödenecek
Bankalardan emeklilere müjde üzerine müjde gelmeye devam ediyor. Bu anlamda bankalar emekliler için çeşitli kredi kampanyaları hazırlıyor. Emeklilere sunulacak bu paketlerin kredi limitleri 50.000 TL'ye kadar çıkacak. Bu kadar yüksek meblağların söz hususu olması çoğu emeklinin yeni paketleri dört gözle beklemesi için yetti.
08.11.2022 11:02 - Son Güncelleme: 08.11.2022 11:02
Paketlere başvurma şartlarının ise son derece kolay olacağı ve emeklilere çoğu değişik müracaat tekniği sunulacağı haberlerde yer alan ayrıntılardan oldu. Hem de emeklilere ödeme konusu ile ilgili kolaylık uygulanacağı ve düşük aylık taksitlerle kredilerini ödemeleri için imkân sağlayacağı da konuşuluyor. Bu bankaların sunacağı kredi imkanlarını incelemek için bankalarla iletişime geçebilirsiniz. Böylece en ideal seçenekleri sunan bankadan bu krediyi alabilirsiniz.