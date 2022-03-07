Üst sınır asgari ücretin 7.5 katı kadar! SSK, Bağkur'luya 2'li kazanç formülü! Emekli maaşına 37 bin 530 TL prime esas kazanç katkısı...

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren haber geldi. Aynı anda iki iş yerinde çalışmak mümkün oluyor. Bu sayede iki farklı yerden kazanç bildiren sigortalının emekli maaşı da olumlu yönde etkileniyor. Prim gün sayısı artmasa da kazançlar artacağından emekli maaşında etkisi büyük oluyor. Özellikle prim günü fazla olanlar en çok "Bu, maaşımı etkiler mi?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Bu noktada sosyal güvenlik mevzuatına göre iki ayrı yerde çalışmanın bir sakıncası bulunmuyor. İşte emekli maaşını artıracak ek iş formülü...