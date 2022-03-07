Üst sınır asgari ücretin 7.5 katı kadar! SSK, Bağkur'luya 2'li kazanç formülü! Emekli maaşına 37 bin 530 TL prime esas kazanç katkısı...
Sosyal güvenlik mevzuatına göre iki ayrı yerde çalışmanın herhangi bir sakıncası bulunmuyor. İki farklı iş yerinden kazanç bildiren sigortalının emekli maaşına da etkisi büyük oluyor. Prim gün sayısı artmasa da kazançlar artıyor. Burada unutulmaması gereken nokta, prime esas kazancın alt sınırı asgari ücret (2022 yılı için 5 bin 4 lira) olduğu gibi, üst sınırının da bunun 7.5 katı kadar olabileceğidir. İşte merak edilenler...
07.03.2022 09:51 - Son Güncelleme: 07.03.2022 09:52
Milyonlarca kişiyi ilgilendiren haber geldi. Aynı anda iki iş yerinde çalışmak mümkün oluyor. Bu sayede iki farklı yerden kazanç bildiren sigortalının emekli maaşı da olumlu yönde etkileniyor. Prim gün sayısı artmasa da kazançlar artacağından emekli maaşında etkisi büyük oluyor. Özellikle prim günü fazla olanlar en çok "Bu, maaşımı etkiler mi?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Bu noktada sosyal güvenlik mevzuatına göre iki ayrı yerde çalışmanın bir sakıncası bulunmuyor. İşte emekli maaşını artıracak ek iş formülü...
Emekli maaşına ek iş dopingi. Aynı anda iki işyerinde çalışmak mümkün. Bu şekilde prim gün sayısı artmasa da kazançlar artacağından emekli maaşı olumlu etkileniyor...