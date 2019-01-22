Ülkelerin emeklilik yaşları kaç? İşte en erken emekli olunan ülke
Her çalışanın hayalinden biri daha erken yaşta emekli olup, huzurlu bir emeklilik hayatı geçirebilmektir. Emeklilik şartları ülkeden ülkeye farklılık gösterebiliyor. Peki ülkelerin emeklilik yaşları kaç? Hangi ülkede kaç yaşında emekli olursunuz? İşte Türkiye'nin de yer aldığı o liste.
22 Ocak 2019 Salı, 14:22:22 Güncelleme: 15:21:28
Her çalışanın yanıtını en çok merak ettiği sorulardan biri 'Emeklilik yaşı kaç?' sorusu. Herkes, çalıştığı yılların karşılığını almak ve huzurlu bir emeklilik dönemi geçirmek istiyor. Fakat emekililik şartları ülkeden ülkeye farklılık gösteriyor. Peki hangi ülkede kaç yaşında emekli olunuyor? Türkiye'de vr gelişmiş ülkelerde emeklilik yaşı kaç? İşte ülke ülke kadın ve erkek emeklilik yaşları...
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