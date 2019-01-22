Ülkelerin emeklilik yaşları kaç? İşte en erken emekli olunan ülke

Her çalışanın yanıtını en çok merak ettiği sorulardan biri 'Emeklilik yaşı kaç?' sorusu. Herkes, çalıştığı yılların karşılığını almak ve huzurlu bir emeklilik dönemi geçirmek istiyor. Fakat emekililik şartları ülkeden ülkeye farklılık gösteriyor. Peki hangi ülkede kaç yaşında emekli olunuyor? Türkiye'de vr gelişmiş ülkelerde emeklilik yaşı kaç? İşte ülke ülke kadın ve erkek emeklilik yaşları...