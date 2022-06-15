Ucuza araba sahibi olmak isteyenler müjde! SGK’dan 30 bin TL’ye 2010 model Hyundai! 2. El araçları 50-60 bin liraya satın alabilirsiniz! İşte SGK’dan satılık ucuz araba fiyatları…
SGKdan satılık araçlar birçok kişinin dikkatini çekiyor. Bu nedenle açılan ilanlar büyük ilgi görmeye başladı. 30 bin ile 100 bin lira arasında değişen fiyatlarla araba sahibi olmak mümkün hale geldi. SGK'dan araba nasıl alınır ve ucuz araba illanları en sık aratılanlar arasında yer alıyor. İşte konuyla iglili detaylar...
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından paylaşılan ilanlar vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Piyasa fiyatlarına göre çok daha ucuza satılan arabalar, borçlu kişilerden bu borca karşılık olarak alınmaktadır. 30-60 bin lira arasında değişen fiyatlarla araba sahibi olmak SGK sayesinde mümkün hale geliyor. İşte SGK tarafından oldukça ucuza konulan araba ilanları…
İcralık Araba Nasıl Alınır?
İcralık araba almak isteyenlerin ilk olarak araştırdıkları arasında icralık araba nasıl alınır sorusu yer alıyor. İcralık arabalar devlet tarafınsan el konulan mallar olmasından dolayı oldukça güvenilir bir alışveriş olmasına olanak tanır. İcra olarak el konulan araçlar devlet tarafından güvenli bir şekilde muhafaza edilir. Bilirkişi tarafından gerekli raporlamalar yapılır ve araç ekspertize gönderilir. Ardından e-uyap sistemiyle birlikte araçlar ilana konulur. Aracın piyasa değeri belirlendikten sonra belirli bir yüzdelik dilim kadar teminat bedeli ortaya çıkar. Ardından ilana verilen teklifler alınır. Teklifler değerlendirildikten sonra araç satılmazsa ikinci bir ilan açılır. Araca el konulmadan önceki sahibi satın almak için teklif verirse bu kişiye öncelik tanınmaktadır.
İşte SGK'dan ikinci el satılık araç ilanları;
İlan Numarası 17540
Satış Tipi Pazarlık
Kategori Arazi, SUV, Pick-up
Tür Hyundai
Model Yılı 2009
Motor
Plaka 03 UL 454
Renk Siyah
Satışa Esas Bedeli 250.000,00 TL
Teminat Bedeli 12.500,00 TL
Birinci İhale Tarihi
İkinci İhale Tarihi
İhale Başlangıç Saati 00:00
İhale Bitiş Saati 00:00