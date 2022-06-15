Ucuza araba sahibi olmak isteyenler müjde! SGK’dan 30 bin TL’ye 2010 model Hyundai! 2. El araçları 50-60 bin liraya satın alabilirsiniz! İşte SGK’dan satılık ucuz araba fiyatları…

İcralık Araba Nasıl Alınır?

İcralık araba almak isteyenlerin ilk olarak araştırdıkları arasında icralık araba nasıl alınır sorusu yer alıyor. İcralık arabalar devlet tarafınsan el konulan mallar olmasından dolayı oldukça güvenilir bir alışveriş olmasına olanak tanır. İcra olarak el konulan araçlar devlet tarafından güvenli bir şekilde muhafaza edilir. Bilirkişi tarafından gerekli raporlamalar yapılır ve araç ekspertize gönderilir. Ardından e-uyap sistemiyle birlikte araçlar ilana konulur. Aracın piyasa değeri belirlendikten sonra belirli bir yüzdelik dilim kadar teminat bedeli ortaya çıkar. Ardından ilana verilen teklifler alınır. Teklifler değerlendirildikten sonra araç satılmazsa ikinci bir ilan açılır. Araca el konulmadan önceki sahibi satın almak için teklif verirse bu kişiye öncelik tanınmaktadır.

İşte SGK'dan ikinci el satılık araç ilanları;