Üç zincir market aktüel ürünler kataloğunu sergiledi! Tarım Kredi A101 ŞOK yeni hafta indirimli ürünleri netleşti! Ürünler 6 TL'ye kadar düştü

Bu hafta A101, Tarım Kredi ve ŞOK marketlerinde yayınlanan aktüel ürünler kataloğunda pek çok fırsatlı ürün yer alıyor. Üç zincir marketin haftanın yeni indirimli ürünleri arasında geniş bir çeşitlilik bulunuyor ve birçok ürün 6 TL'ye kadar düşmüş durumda. Kataloglarda bu hafta elektronik, mutfak gereçleri, temizlik ürünleri ve gıda maddeleri gibi birçok kategoride indirimli ürünler sunuluyor. Peki, bu hafta A101, Tarım Kredi, ŞOK'ta indirimli ürünler hangileri? İşte A101, Tarım Kredi, ŞOK aktüel ürünler kataloğu...
Bu hafta A101, Tarım Kredi ve ŞOK marketlerinin yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Vatandaşlar tarafından yakından takip edilen bu kataloglarda, birbirinden cazip indirimli ürünler bulunuyor. Kataloglarda geniş bir yelpazede ürünler yer alıyor ve pek çok farklı ihtiyaca hitap ediyor. Yemek setleri, mutfak gereçleri, temizlik malzemeleri, ve gıda ürünlerinden elektronik aletlere, giyimden kişisel bakım ürünlerine kadar çeşitli kategorilerde indirimli ürünler mevcut. İşte 6 TL'ye bile ürün bulabileceğiniz A101, ŞOK, Tarım Kredi kataloğunun tamamı...