Üç zincir market aktüel ürünler kataloğunu sergiledi! Tarım Kredi A101 ŞOK yeni hafta indirimli ürünleri netleşti! Ürünler 6 TL'ye kadar düştü

Bu hafta A101, Tarım Kredi ve ŞOK marketlerinde yayınlanan aktüel ürünler kataloğunda pek çok fırsatlı ürün yer alıyor. Üç zincir marketin haftanın yeni indirimli ürünleri arasında geniş bir çeşitlilik bulunuyor ve birçok ürün 6 TL'ye kadar düşmüş durumda. Kataloglarda bu hafta elektronik, mutfak gereçleri, temizlik ürünleri ve gıda maddeleri gibi birçok kategoride indirimli ürünler sunuluyor. Peki, bu hafta A101, Tarım Kredi, ŞOK'ta indirimli ürünler hangileri? İşte A101, Tarım Kredi, ŞOK aktüel ürünler kataloğu...