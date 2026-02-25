Türkiye'nin finans devleri listelendi: En fazla kredi veren ve mevduat alan 10 banka! Ziraat, Vakıfbank...

VERİLERLE İLGİLİ MERAK EDİLEN 10 SORU

1) Net dönem karı nedir?

Net dönem kârı, bir bankanın yıl boyunca elde ettiği gelirlerden tüm giderler ve vergiler düşüldükten sonra kalan tutarı ifade eder.

2) Aktif büyüklük nedir?

Aktif büyüklük, bankanın sahip olduğu nakit, kredi alacakları, menkul kıymetler ve diğer varlıkların toplam değeridir. Bankanın bilanço büyüklüğünü gösterir.

3) Konsolide olmayan finansal tablo ne anlama gelir?

Konsolide olmayan tablolar, bankanın yalnızca kendi bilançosunu kapsar; bağlı ortaklık ve iştiraklerin sonuçları bu tablolara dahil edilmez.

4) Mevduat nedir?

Mevduat, gerçek ve tüzel kişilerin bankalara yatırdığı ve bankanın fon kaynağı olarak kullandığı tasarruf tutarlarını ifade eder.

5) Katılım fonu nedir?

Katılım fonu, faizsiz bankacılık esaslarına göre toplanan ve kar-zarar ortaklığı prensibiyle değerlendirilen tasarruflardır.

6) Nakdi kredi nedir?

Nakdi kredi, bankanın müşterisine doğrudan para kullandırmasıdır. İhtiyaç, ticari ve konut kredileri bu kapsamdadır.

7) Kredi stoku neyi ifade eder?

Kredi stoku, belirli bir tarihte bankanın kullandırmış olduğu ve geri ödemesi devam eden toplam kredi tutarını gösterir.

8) Öz kaynak nedir?

Öz kaynak, bankanın sermayesi ile geçmiş yıllar karlarının toplamından oluşur. Bankanın mali dayanıklılığını gösteren temel kalemlerden biridir.

9) Aktif büyüklüğün artması ne anlama gelir?

Aktif büyüklüğün artması, bankanın varlıklarının ve faaliyet hacminin genişlediğine işaret eder.

10) Kar artış oranı nedir?

Kar artış oranı, bir bankanın net karının önceki yıla kıyasla yüzde kaç arttığını gösteren performans göstergesidir.