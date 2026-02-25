PODCAST CANLI YAYIN

Türkiye'nin finans devleri listelendi: En fazla kredi veren ve mevduat alan 10 banka! Ziraat, Vakıfbank...

Türkiye'nin en büyük 10 bankası 2025 yılını rekorlarla kapattı. Toplam net kar bir önceki yıla göre %40 artarak 674,8 milyar liraya ulaşırken, Ziraat Bankası 8,5 trilyon liralık aktif büyüklüğü ve 161,5 milyar liralık karıyla zirvedeki yerini sarsılmaz bir biçimde korudu. Sektörün toplam kredi hacmi ise 20,5 trilyon lirayı geçti. Peki en büyük 10 banka hangileri? İşte en fazla kredi veren ve mevduat alan finans devlerinin listesi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Türkiye'nin finans devleri listelendi: En fazla kredi veren ve mevduat alan 10 banka! Ziraat, Vakıfbank... - 1

Türkiye'nin aktif büyüklüğü en yüksek 10 bankası 2025 yılı finansal karnesini açıkladı. Dev bankaların toplam karı 674 milyar lirayı aşarken, toplam aktif büyüklükleri 38 trilyon liraya ulaşarak rekor tazeledi.

Türkiye'nin finans devleri listelendi: En fazla kredi veren ve mevduat alan 10 banka! Ziraat, Vakıfbank... - 2

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE 2025 PANORAMASI
Türkiye'nin en büyük 10 bankası; Ziraat, VakıfBank, İş Bankası, Halkbank, Garanti BBVA, Akbank, Yapı Kredi, QNB, DenizBank ve Kuveyt Türk olarak açıklandı.

Türkiye'nin finans devleri listelendi: En fazla kredi veren ve mevduat alan 10 banka! Ziraat, Vakıfbank... - 3

Finans devleri yılı güçlü bir büyüme ile kapattı.

İşte ekonominin devlerindeki son durum:

🔴Toplam Aktifler: 38Trilyon TL(Yüzde 41 artış)

🔴Net Kar:674,8 Milyar TL (Yüzde 40 artış)

🔴Kredi Hacmi: 20,5 Trilyon TL

🔴Mevduat ve Katılım Fonu:24,8 Trilyon TL

🔴Öz Kaynaklar:3,2 Trilyon TL

Türkiye'nin finans devleri listelendi: En fazla kredi veren ve mevduat alan 10 banka! Ziraat, Vakıfbank... - 4

ZİRVENİN SAHİBİ DEĞİŞMEDİ: ZİRAAT BANKASI

Aktif büyüklükte 8,5 trilyon lira ile liderliğini sürdüren Ziraat Bankası, karlılıkta da rakiplerine fark attı. Kamu devini, özel bankalar arasında Garanti BBVA takip ediyor.

BankaNet Kar (Milyar TL)Aktif Büyüklük (Trilyon TL)
Ziraat Bankası161,58,5
Garanti BBVA110,63,8
VakıfBank70,15,4
İş Bankası67,44,6
Akbank57,23,3
Türkiye'nin finans devleri listelendi: En fazla kredi veren ve mevduat alan 10 banka! Ziraat, Vakıfbank... - 5

MEVDUAT VE KREDİ ŞAMPİYONLARI
Vatandaşın parasını emanet ettiği mevduat hacmi yüzde 40 artarken, bankaların ekonomiye sağladığı nakdi kredi desteği de 20,5 trilyon lirayı geçti.

🔴Mevduatın lideri: 5,4 trilyon TL ileZiraat Bankası.

🔴Kredinin lideri:4,6 trilyon TL kredi desteğiyle yine Ziraat Bankası ilk sırada.

🔴Kamu bankalarını özel sektörde İş Bankası ve Garanti BBVA izliyor.

Türkiye'nin finans devleri listelendi: En fazla kredi veren ve mevduat alan 10 banka! Ziraat, Vakıfbank... - 6

MEVDUATTA KAZANDIRAN İLK 5 BANKA

Banka İsmiMevduat/Fon Hacmi (Trilyon TL)
Ziraat Bankası5,4
Halkbank3,48
VakıfBank3,44
İş Bankası3,1
Garanti BBVA2,6
Türkiye'nin finans devleri listelendi: En fazla kredi veren ve mevduat alan 10 banka! Ziraat, Vakıfbank... - 7

ÖZ KAYNAKLARDA GÜÇLÜ TAHKİMAT: %57 ARTIŞ!
Bankaların olası finansal risklere karşı en büyük kalkanı olan öz kaynaklar sektörün en çok büyüyen kalemi oldu.

2024: 2 trilyon 50,4 milyar TL

2025: 3 trilyon 219,6 milyar TL

Artış Oranı: %57

Bu rekor artış bankaların karlarını bünyelerinde tutarak sermaye yapılarını güçlendirdiklerini ve uluslararası standartlara uyumda ellerini rahatlattıklarını gösteriyor.

Türkiye'nin finans devleri listelendi: En fazla kredi veren ve mevduat alan 10 banka! Ziraat, Vakıfbank... - 8

KREDİ HACMİ 20,5 TRİLYON LİRAYI AŞTI

İlk 10 bankanın toplam nakdi kredi desteği 20 trilyon 537,3 milyar liraya yükseldi.

Ziraat Bankası 4,6 trilyon liralık kredi hacmiyle ilk sırada yer aldı. VakıfBank 3 trilyon lira, Türkiye İş Bankası 2,4 trilyon lira, Garanti BBVA 2,3 trilyon lira ve Halkbank 1 trilyon 994 milyar lira kredi stoku açıkladı.

Türkiye'nin finans devleri listelendi: En fazla kredi veren ve mevduat alan 10 banka! Ziraat, Vakıfbank... - 9

📌Yapı Kredi 1 trilyon 784,1 milyar lira
📌Akbank 1 trilyon 782,1 milyar lira
📌 QNB Bank 1 trilyon 138,2 milyar lira
📌DenizBank 1 trilyon lira kredi hacmine ulaşırken, Kuveyt Türk 583,7 milyar liralık finansman desteği sağladı.

Türkiye'nin finans devleri listelendi: En fazla kredi veren ve mevduat alan 10 banka! Ziraat, Vakıfbank... - 10

VERİLERLE İLGİLİ MERAK EDİLEN 10 SORU

1) Net dönem karı nedir?
Net dönem kârı, bir bankanın yıl boyunca elde ettiği gelirlerden tüm giderler ve vergiler düşüldükten sonra kalan tutarı ifade eder.

2) Aktif büyüklük nedir?
Aktif büyüklük, bankanın sahip olduğu nakit, kredi alacakları, menkul kıymetler ve diğer varlıkların toplam değeridir. Bankanın bilanço büyüklüğünü gösterir.

3) Konsolide olmayan finansal tablo ne anlama gelir?
Konsolide olmayan tablolar, bankanın yalnızca kendi bilançosunu kapsar; bağlı ortaklık ve iştiraklerin sonuçları bu tablolara dahil edilmez.

4) Mevduat nedir?
Mevduat, gerçek ve tüzel kişilerin bankalara yatırdığı ve bankanın fon kaynağı olarak kullandığı tasarruf tutarlarını ifade eder.

5) Katılım fonu nedir?
Katılım fonu, faizsiz bankacılık esaslarına göre toplanan ve kar-zarar ortaklığı prensibiyle değerlendirilen tasarruflardır.

6) Nakdi kredi nedir?
Nakdi kredi, bankanın müşterisine doğrudan para kullandırmasıdır. İhtiyaç, ticari ve konut kredileri bu kapsamdadır.

7) Kredi stoku neyi ifade eder?
Kredi stoku, belirli bir tarihte bankanın kullandırmış olduğu ve geri ödemesi devam eden toplam kredi tutarını gösterir.

8) Öz kaynak nedir?
Öz kaynak, bankanın sermayesi ile geçmiş yıllar karlarının toplamından oluşur. Bankanın mali dayanıklılığını gösteren temel kalemlerden biridir.

9) Aktif büyüklüğün artması ne anlama gelir?
Aktif büyüklüğün artması, bankanın varlıklarının ve faaliyet hacminin genişlediğine işaret eder.

10) Kar artış oranı nedir?
Kar artış oranı, bir bankanın net karının önceki yıla kıyasla yüzde kaç arttığını gösteren performans göstergesidir.