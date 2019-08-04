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Türkiye'den 61 milyarlık dev proje! Başkan Erdoğan açacak

İstanbul - İzmir arasındaki mesafeyi 3,5 saate indiren otoyol, bugün Başkan Erdoğan tarafından açılacak. Toplam bedeli 61 milyarı bulan ve planlanandan 7 ay önce tamamlanan 426 kilometrelik otoyol; zaman ve akaryakıttan sağlayacağı tasarrufla ekonomiye yılda 3,4 milyar liralık katlı sağlayacak.

04.08.2019 07:22 - Son Güncelleme: 04.08.2019 07:22
Türkiye'den 61 milyarlık dev proje! Başkan Erdoğan açacak

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin tek seferde yapılmış en büyük Yap-İşlet-Devret Altyapı Projesi olarak tarihe geçen İstanbul- İzmir Otoyolu Projesi'nin tamamı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı bir törenle hizmete alınıyor.

Türkiye'den 61 milyarlık dev proje! Başkan Erdoğan açacak

Kapsamında Osmangazi Köprüsü'nün de yer aldığı 426 kilometrelik otoyol projesinin yatırım tutarı finansman maliyeti dâhil 11 milyar dolar.

Türkiye'den 61 milyarlık dev proje! Başkan Erdoğan açacak

YILLIK 3,4 MİLYARLIK TASARRUF
Güzergâhı 100 kilometre kısaltan ve 8,5 saat olan İstanbul-İzmir ulaşımı 3,5 saate indiren otoyol projesi hem zaman kazandıracak hem de cepten kazandıracak. 2019 yılı tahmini trafik değerleri dikkate alınarak yapılan hesaplamalara göre; projenin 2,5 milyar TL zamandan, 930 milyon TL de akaryakıttan olmak üzere yılda toplam 3,4 milyar TL tasarruf sağlayacağı öngörülüyor.

Türkiye'den 61 milyarlık dev proje! Başkan Erdoğan açacak

KENT TRAFİĞİ AZALACAK KARBON SALINIMI DÜŞECEK
Trafikte beklemeleri ortadan kaldıracak proje, emisyon salınımında yıllık yaklaşık 374.997 ton azalma da sağlayacak. Trafiğe açılacak olan İstanbul-İzmir Otoyolu yerleşim yerlerinin içinden geçen ve mevcut devlet yolunda oluşan aşırı yoğunluğu azaltarak kent içi trafiğini de rahatlatacak.

Türkiye'den 61 milyarlık dev proje! Başkan Erdoğan açacak

TURİZM VE SANAYİYE BÜYÜK KATKI
Yapımına 2010'da başlanan ve günümüze kadar başta Osmangazi Köprüsü olmak üzere pek çok önemli kesimi trafiğe açılan İstanbul-İzmir Otoyolu'nun tümüyle hayata geçirilmesi büyük önem arz ediyor.

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