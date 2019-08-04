Türkiye'den 61 milyarlık dev proje! Başkan Erdoğan açacak

YILLIK 3,4 MİLYARLIK TASARRUF

Güzergâhı 100 kilometre kısaltan ve 8,5 saat olan İstanbul-İzmir ulaşımı 3,5 saate indiren otoyol projesi hem zaman kazandıracak hem de cepten kazandıracak. 2019 yılı tahmini trafik değerleri dikkate alınarak yapılan hesaplamalara göre; projenin 2,5 milyar TL zamandan, 930 milyon TL de akaryakıttan olmak üzere yılda toplam 3,4 milyar TL tasarruf sağlayacağı öngörülüyor.