Türkiye'den 61 milyarlık dev proje! Başkan Erdoğan açacak
İstanbul - İzmir arasındaki mesafeyi 3,5 saate indiren otoyol, bugün Başkan Erdoğan tarafından açılacak. Toplam bedeli 61 milyarı bulan ve planlanandan 7 ay önce tamamlanan 426 kilometrelik otoyol; zaman ve akaryakıttan sağlayacağı tasarrufla ekonomiye yılda 3,4 milyar liralık katlı sağlayacak.
YILLIK 3,4 MİLYARLIK TASARRUF
Güzergâhı 100 kilometre kısaltan ve 8,5 saat olan İstanbul-İzmir ulaşımı 3,5 saate indiren otoyol projesi hem zaman kazandıracak hem de cepten kazandıracak. 2019 yılı tahmini trafik değerleri dikkate alınarak yapılan hesaplamalara göre; projenin 2,5 milyar TL zamandan, 930 milyon TL de akaryakıttan olmak üzere yılda toplam 3,4 milyar TL tasarruf sağlayacağı öngörülüyor.
KENT TRAFİĞİ AZALACAK KARBON SALINIMI DÜŞECEK
Trafikte beklemeleri ortadan kaldıracak proje, emisyon salınımında yıllık yaklaşık 374.997 ton azalma da sağlayacak. Trafiğe açılacak olan İstanbul-İzmir Otoyolu yerleşim yerlerinin içinden geçen ve mevcut devlet yolunda oluşan aşırı yoğunluğu azaltarak kent içi trafiğini de rahatlatacak.