Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Türkiye'de ulaşımda neler yapıldı? İşte AK Parti iktidarında ulaşımdaki devrim

Türkiye'de ulaşımda neler yapıldı? İşte AK Parti iktidarında ulaşımdaki devrim

Türkiye, 2002 yılından bu yana AK Parti iktidarıyla ulaşımda adeta devrim yaptı. Muhalefet her defasında Yap-İşlet-Devret modelini karalamaya çalışırken Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin etkili bir şekilde kullandığı bu yöntemle 2002'de 6.101 km olan bölünmüş yol uzunluğu bugün 28.550 km'ye 2002'de 1.1715 km olan otoyol uzunluğu bugün 3.532 km'ye çıkarıldı. İşte Başkan Erdoğan liderliğinde ulaşımdaki devrim...

25.02.2022 13:51 - Son Güncelleme: 25.02.2022 14:02
Türkiye’de ulaşımda neler yapıldı? İşte AK Parti iktidarında ulaşımdaki devrim

Türkiye'de yap-işlet-devet modeli ile kazandırılanlar:

GALERİ DEVAM EDİYOR
Türkiye’de ulaşımda neler yapıldı? İşte AK Parti iktidarında ulaşımdaki devrim

2002'de 6.101 km olan bölünmüş yol uzunluğu bugün 28.550 km'ye çıktı

Türkiye’de ulaşımda neler yapıldı? İşte AK Parti iktidarında ulaşımdaki devrim

2002'de 1.1715 km olan otoyol uzunluğu bugün 3.532 km'ye çıktı.

Türkiye’de ulaşımda neler yapıldı? İşte AK Parti iktidarında ulaşımdaki devrim

Bolu Tüneli, Karadeniz Sahil Yolu gibi yıllarca bitmeyen yollar bitti.

Türkiye’de ulaşımda neler yapıldı? İşte AK Parti iktidarında ulaşımdaki devrim

Mega projeler, Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli, 1915 Çanakkale Köprüsü

SON DAKİKA