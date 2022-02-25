Türkiye'de ulaşımda neler yapıldı? İşte AK Parti iktidarında ulaşımdaki devrim
Türkiye, 2002 yılından bu yana AK Parti iktidarıyla ulaşımda adeta devrim yaptı. Muhalefet her defasında Yap-İşlet-Devret modelini karalamaya çalışırken Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin etkili bir şekilde kullandığı bu yöntemle 2002'de 6.101 km olan bölünmüş yol uzunluğu bugün 28.550 km'ye 2002'de 1.1715 km olan otoyol uzunluğu bugün 3.532 km'ye çıkarıldı. İşte Başkan Erdoğan liderliğinde ulaşımdaki devrim...
25.02.2022 13:51 - Son Güncelleme: 25.02.2022 14:02