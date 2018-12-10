Türkiye silah üretiminde atağa geçti! (Türkiyenin yerli silahları)

Türkiye silah üretiminde atağa geçti! (Türkiye'nin yerli silahları)
Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsünün (SIPRI) raporuna göre, Türk silah şirketleri 2017'de satışlarını yüzde 24 arttırarak, küresel silah endüstrisinde atağa geçen ülkeler arasında yer aldı. Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanteri milli silahlar ile genişlemeye devam ediyor. Peki Türkiye'nin askeri silah gücü ne kadar? İşte Türkiye'nin yerli silahları.
10 Aralık 2018 Pazartesi, 12:52:57 Güncelleme: 13:11:41
ENDÜSTRİYE ABD ŞİRKETLERİ HAKİM
Küresel silah endüstrisinde ABD şirketlerinin egemen olduğu görülürken, Amerikan şirketlerini Ruslar izledi.
Enstitünün raporuna göre, 2017'de dünyanın en büyük silah üreticileri ve askeri hizmet şirketlerinin satışları 398,2 milyar doları buldu, silah satışlarında bir önceki yıla göre yüzde 2,5, 2002'den bu yana da yüzde 44 artış gözlendi.
2017'de merkezi ABD'de bulunan 42 şirket ilk 100'e girdi ve satışların yüzde 57'sini (226,6 milyar dolar) karşıladı. İlk 10'a 5 Amerikan şirketi girerken, Lockheed Martin 44,9 milyar dolarla 2017'de de dünyanın en büyük silah üreticisi olmayı sürdürdü. Lockheed Martin ile Boeing arasındaki uçurum 11'den 18 milyar dolara çıktı.
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