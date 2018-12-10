Türkiye silah üretiminde atağa geçti! (Türkiyenin yerli silahları)

ENDÜSTRİYE ABD ŞİRKETLERİ HAKİM

Küresel silah endüstrisinde ABD şirketlerinin egemen olduğu görülürken, Amerikan şirketlerini Ruslar izledi.

Enstitünün raporuna göre, 2017'de dünyanın en büyük silah üreticileri ve askeri hizmet şirketlerinin satışları 398,2 milyar doları buldu, silah satışlarında bir önceki yıla göre yüzde 2,5, 2002'den bu yana da yüzde 44 artış gözlendi.