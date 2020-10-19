Türkiye enerji ihracatçısı olacak: Doğal gaz keşifleri ile hem devlet hem vatandaş kazanacak
Son dakika haberi... Karadeniz'de keşfedilen ve geçtiğimiz cumartesi günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 405 milyar metreküpe çıktığı müjdelenen gaz rezervimiz, hem milli ekonomiye hem de vatandaşın cebine olumlu katkıda bulunacak.
Yeni rezervler uluslararası ilişkilerde Türkiye'nin elini güçlendirirken, dünya ve bölge enerji denklemini de değiştirecek. Türkiye gaz ithal eden ülke konumundan enerji üreten ülke konumuna gelecek. Doğu Akdeniz'de gerçekleşecek olası keşiflerle birlikte Türkiye enerji ihracatçısı olacak. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, enerjide değişen denklemleri kaleme aldı.
Mevcut durumda enerjide dışa bağımlılığımız yüzde 99 seviyesinde bulunuyor. Şeni keşif ve buna ilave edilecek rezervlerle birlikte Türkiye enerjide dışa bağımlı olmaktan kurtulacak. Karadeniz'de bulunan 405 milyar metreküplük doğalgaz rezervi kabaca 100 milyar dolar büyüklüğünde bir ekonomik değer taşıyor.
Yıllık 40- 45 milyar metreküp gaz tüketimimiz düşünüldüğünde 10 yıllık ihtiyacımızı karşılayacak ve yıllık 12-15 milyar dolarlık gaz harcamamızın cebimizde kalmasını bu paranın üretime yatırıma yani vatandaşa harcanması imkanını verecek. Bu noktada yeni kontratlarda elemiz güçlü olacağından aldığımız gazın fiyatı da düşecek, pazarlık gücümüz artacak.
FATURALAR DÜŞECEK FİYATLAR İNECEK
Gaz rezervi makro ekonomiye ve kamu maliyesine olumlu katkı yaparken vatandaşın da direkt cebini ilgilendiren olumlu katkısı olacak. kendi gazımızı kullanmamızın verdiği avantajla vatandaşın ödediği gaz faturaları düşecek. Bu faturalar sanayide ve üretimde de düşecek.