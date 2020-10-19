Haberler Galeri Ekonomi Türkiye enerji ihracatçısı olacak: Doğal gaz keşifleri ile hem devlet hem vatandaş kazanacak

Türkiye enerji ihracatçısı olacak: Doğal gaz keşifleri ile hem devlet hem vatandaş kazanacak

Son dakika haberi... Karadeniz'de keşfedilen ve geçtiğimiz cumartesi günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 405 milyar metreküpe çıktığı müjdelenen gaz rezervimiz, hem milli ekonomiye hem de vatandaşın cebine olumlu katkıda bulunacak.



Yeni rezervler uluslararası ilişkilerde Türkiye'nin elini güçlendirirken, dünya ve bölge enerji denklemini de değiştirecek. Türkiye gaz ithal eden ülke konumundan enerji üreten ülke konumuna gelecek. Doğu Akdeniz'de gerçekleşecek olası keşiflerle birlikte Türkiye enerji ihracatçısı olacak. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, enerjide değişen denklemleri kaleme aldı.

19.10.2020 16:12 - Son Güncelleme: 19.10.2020 16:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





