Tüm SGK-SSK ve Bağkur’lu emeklilere kayıtsız, şartsız yatırıldı! 4A 4B 4C SSK emekli sandığı BAĞKUR emeklileri hemen hesaplara bakın

Bugün itibariyle tüm emekliler, emekli maaşlarını hesaplarına almış durumdalar. Ayrıca 4B ve 4C emeklileri de bugün itibariyle ikramiyelerini almış olurken, emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri Kurban Bayramı öncesinde tamamlanmış oldu.