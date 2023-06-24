Tüm SGK-SSK ve Bağkur'lu emeklilere kayıtsız, şartsız yatırıldı! 4A 4B 4C SSK emekli sandığı BAĞKUR emeklileri hemen hesaplara bakın
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından yapılan açıklama ile milyonlarca emekliye sevindirici bir haber verildi. Bayram öncesi emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri için erken ödeme yapılacağı duyuruldu. Emeklilere yönelik yapılan açıklamada, maaş ödemeleri ve bayram ikramiyelerinin erken ödeneceği belirtildi ve bu açıklama emeklilerin hesaplarını hareketlendirdi.
24.06.2023 14:45 - Son Güncelleme: 24.06.2023 14:45
Emekli Maaşı Nasıl Hesaplanır?
Emekli maaşı, Türkiye'de emeklilik sistemine tabi olan bireylerin çalışma hayatları boyunca ödedikleri primler ve diğer faktörler dikkate alınarak hesaplanan bir gelirdir. Bu hesaplama, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen kriterler ve formüller doğrultusunda gerçekleştirilir. İşte emekli maaşının nasıl hesaplandığına dair detaylar: