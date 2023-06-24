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Haberler Ekonomi Tüm SGK-SSK ve Bağkur'lu emeklilere kayıtsız, şartsız yatırıldı! 4A 4B 4C SSK emekli sandığı BAĞKUR emeklileri hemen hesaplara bakın

Tüm SGK-SSK ve Bağkur'lu emeklilere kayıtsız, şartsız yatırıldı! 4A 4B 4C SSK emekli sandığı BAĞKUR emeklileri hemen hesaplara bakın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından yapılan açıklama ile milyonlarca emekliye sevindirici bir haber verildi. Bayram öncesi emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri için erken ödeme yapılacağı duyuruldu. Emeklilere yönelik yapılan açıklamada, maaş ödemeleri ve bayram ikramiyelerinin erken ödeneceği belirtildi ve bu açıklama emeklilerin hesaplarını hareketlendirdi.

takvim.com.tr
24.06.2023 14:45 - Son Güncelleme: 24.06.2023 14:45
Tüm SGK-SSK ve Bağkur’lu emeklilere kayıtsız, şartsız yatırıldı! 4A 4B 4C SSK emekli sandığı BAĞKUR emeklileri hemen hesaplara bakın

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, 4A SSK kapsamında gelir/aylık alanların 2023 Haziran dönemi gelir/aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyeleri ödeme tarihleri belirlendi.

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Tüm SGK-SSK ve Bağkur’lu emeklilere kayıtsız, şartsız yatırıldı! 4A 4B 4C SSK emekli sandığı BAĞKUR emeklileri hemen hesaplara bakın

17-18 Haziran tarihlerinde ödeme günü olan emeklilerin ödemeleri 17 Haziran 2023 tarihinde, 19-20 Haziran tarihlerinde ödeme günü olanların ödemeleri 18 Haziran 2023 tarihinde, 21-22 Haziran tarihlerinde ödeme günü olanların ise 19 Haziran 2023 tarihinde hesaplarına yatırıldı.

Tüm SGK-SSK ve Bağkur’lu emeklilere kayıtsız, şartsız yatırıldı! 4A 4B 4C SSK emekli sandığı BAĞKUR emeklileri hemen hesaplara bakın

Diğer günlerde kalan emekliler için ise 23-24 Haziran tarihlerinde ödeme günü olanların ödemeleri 20 Haziran 2023 tarihinde, 25-26 Haziran tarihlerinde ödeme günü olanların ödemeleri ise 21 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirildi. Bu şekilde 4A emeklilerinin tamamı ödemelerini almış oldu.

Tüm SGK-SSK ve Bağkur’lu emeklilere kayıtsız, şartsız yatırıldı! 4A 4B 4C SSK emekli sandığı BAĞKUR emeklileri hemen hesaplara bakın

Bugün itibariyle tüm emekliler, emekli maaşlarını hesaplarına almış durumdalar. Ayrıca 4B ve 4C emeklileri de bugün itibariyle ikramiyelerini almış olurken, emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri Kurban Bayramı öncesinde tamamlanmış oldu.

Tüm SGK-SSK ve Bağkur’lu emeklilere kayıtsız, şartsız yatırıldı! 4A 4B 4C SSK emekli sandığı BAĞKUR emeklileri hemen hesaplara bakın

Emekli Maaşı Nasıl Hesaplanır?

Emekli maaşı, Türkiye'de emeklilik sistemine tabi olan bireylerin çalışma hayatları boyunca ödedikleri primler ve diğer faktörler dikkate alınarak hesaplanan bir gelirdir. Bu hesaplama, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen kriterler ve formüller doğrultusunda gerçekleştirilir. İşte emekli maaşının nasıl hesaplandığına dair detaylar:

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