TOKİden tüketiciye enflasyon indirimi müjdesi

Turan, orta gelir grubuna yönelik satılan konutlarda altı ayda bir yapılan artış oranının yüzde 5'e, arsa satışlarında altı ayda bir yapılan artış oranın ise yüzde 6'ya sabitlendiğine işaret etti.

Dönemsel Artış Tavan Oranları uygulamasına geçtiklerini aktaran Turan, "Artış oranlarımızı memur maaş artış oranı için yüzde 5, Yİ-ÜFE oranı için yüzde 6 ve en düşük oran için ise yüzde 4 olarak belirledik. 2019 yılından sonraki dönemlerdeki dönemsel artışı ise mevcut ekonomik şartlara göre yeniden belirleyeceğiz." ifadesini kullandı.