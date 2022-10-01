TOKİ’den büyük müjde! Binlerce daire için başvurular… Yalnızca 1.800 TL’den başlayan taksitlerle başvurmayan bin pişman olur!

Yapılması gereken tek şey TOKİ'nin internet sitesinden müracaat gerçekleştirmektir. Bundan sonra açıklanma vakit beklenir. Her bütçeye makul ev seçenekleri vardır. İnternet vasıtasıyla tetkik yaparak gereksiniminiz olanı bulabilirsiniz. Burada makul kredi koşullarına sahip bir şekilde kredi kullanma amacıyla TOKİ doğrultusundan yayılan seçenek seçeneklere bakmakta yarar var!