TOKİ’den 1.769 TL taksitle ev sahibi olun! 180 ay vadeli 89 m2 3+1 daireler! Günde 60 TL ödeyerek ev almak hayal değil gerçek!

Ucuza hem de sıfır ev alma hayali kuran vatandaşların beklediği haber geldi. Temmuz ayının gelmesiyle birlikte TOKİ'den satış ilanları yayınlaması bekleniyordu. Güzel haber duyuruldu. Türkiye'nin farklı bir çok ilinde 100'lerce konut satışa sunuldu. 1. 769 TL taksitle 2+1, 3+1 daireler 424 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim yapılıyor. Haberimizde uygun fiyatlı TOKİ kampanyasına dair tüm detayları paylaştık. İşte merak edilenler!