TOKİ'den 1.769 TL taksitle ev sahibi olun! 180 ay vadeli 89 m2 3+1 daireler! Günde 60 TL ödeyerek ev almak hayal değil gerçek!
Ev sahibi olmak isteyenler TOKİ'nin açık artırma ile satışa çıkardığı daireleri kaçırmamak için sık sık araştırmalar yapıyor. Temmuz ayında olduğumuz şu günlerde TOKİ'nin yeni güncel gayrimenkul satış ilanları gündemde yer alıyor. Beklenen duyuru yapıldı ve TOKİ tarafından yayınlandı. Ucuza sıfır konut satışları başladı. 1. 769 TL taksitle 2+1, 3+1 daireler 424 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim yapılıyor. İşte 2022 Temmuz ayında TOKİ fırsat ilanları!
Ucuza hem de sıfır ev alma hayali kuran vatandaşların beklediği haber geldi. Temmuz ayının gelmesiyle birlikte TOKİ'den satış ilanları yayınlaması bekleniyordu. Güzel haber duyuruldu. Türkiye'nin farklı bir çok ilinde 100'lerce konut satışa sunuldu. 1. 769 TL taksitle 2+1, 3+1 daireler 424 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim yapılıyor. Haberimizde uygun fiyatlı TOKİ kampanyasına dair tüm detayları paylaştık. İşte merak edilenler!
BURSA İLİ YENİŞEHİR İLÇESİ SUBAŞI MAHALLESİ 210 ADET KONUT SATIŞ DUYURUSU/ÖN BİLGİLENDİRME FORMU
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Bursa İli Yenişehir İlçesi Subaşı Mahallesi 210 Adet Konut Projesi kapsamında üretilecek 90 adet konut satışa sunulacaktır.
Proje Adı: Bursa İli Yenişehir İlçesi Subaşı Mahallesi 210 Adet Konut Projesi
Satışa Sunulan Konut Sayısı: 2+1 konut 61 adet, 3+1 konut 29 adet
Satış Yönetimi: Kuralı Satış
Satıcı: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (İdare)
Adres: Bilkent Plaza, B1 Blok, 06800, Bilkent, Ankara
İletişim İnternet: www.toki.gov.tr
İletişim telefon: 444 86 54
Başvuru tarihleri: 18 Temmuz 2022 - 22 Temmuz 2022
Başvuru Bedeli: 2000 TL
Başvuru Yapılacak Banka Şubesi: TC. Ziraat Bankası AŞ. Projenin İlindeki Şubeler ve e-Devlet üzerinden (eDevlet başvuruları 21 Temmuz 2022 tarihinde sona erecektir.)
Başvuru alınacak konut tipleri: 2+1, 3+1
Kura Tarihi: 28 Temmuz 2022
Sözleşme İmzalanacak Banka Şubesi: T.C. Ziraat Bankası AŞ. Yenişehir/Bursa
Asil Hak Sahipleri Sözleşme İmzalama Tarihleri: 15 Ağustos 2022 - 24 Ağustos 2022
Yedek Hak Sahipleri Sözleşme İmzalama Tarihleri: 31 Ağustos 2022 - 02 Eylül 2022(Asil hak sahipleri sözleşme imzalama işlemlerini tamamladıktan sonra kalan konutlar için)
Başvurular 1 kategoride kabul edilecektir;
1)"Normal alıcı adayları" kategorisi
* Normal Konut Alıcı Adayları İdaremiz genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile belirlenecektir.
Detaylı satış fiyat ve koşulları TC. Ziraat Bankası AŞ. Şubelerinde ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığının web sayfası (www.toki.gov.tr) aracılığıyla duyurulmaktadır