TOKİ’den 117 bin TL’ye 2+1 daire! Bu devirde baba oğluna yapmaz! Sudan ucuz fiyat: Ayda 392,87 TL ödeme + 240 ay vade imkanı

Ev almak isteyenler TOKİ'den belirli bir peşinat karşılığında kuralı ve ya açık arttırma yöntemi ile konut sahibi olabiliyor. TOKİ her dönemde Türki'yenin farklı illerindeki projeleri il binlerce kişiyi ev sahibi yapıyor. Mart ayının yaklaşmasıyla birlikte yeni ilanlar da gün yüzüne çıktı. 2022 yılında peş peşe ucuza daire ilanları yayınlandı. Ancak bu sonuncusu göz kamaştırdı. Başvuruların kimi başladı, hatta bitiyor bile, kimi ise henüz başlamadı. Elinizi çabuk tutun. İşte il il TOKİ güncel, yeni konut satış ilanları...