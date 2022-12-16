TOKİ SİVAS KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 2+1 3+1 Sivas 2 bin 706 konut TOKİ kura sonucu İSİM LİSTESİ! Merkez, Gemerek, Hafik, Doğanşehir, Yıldızeli, Suşehri...

TOKİ sosyal konut projesi kapsamında il il kura çekimi sürüyor. Doğu illerinden başlayan kuralarda son olarak 4. etap tarihleri belli oldu. Bugün Ordu ve Sivas illerinde TOKİ kuraları çekilmeye başlanacak. Peki, TOKİ Ordu kura sonuçları açıklandı mı? İşte isim isim kura sonuç listesi...