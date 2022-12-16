TOKİ SİVAS KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 2+1 3+1 Sivas 2 bin 706 konut TOKİ kura sonucu İSİM LİSTESİ! Merkez, Gemerek, Hafik, Doğanşehir, Yıldızeli, Suşehri...
TOKİ sosyal konut kuraları kaldığı yerden devam ediyor. 16 Aralık'ta başlayan Sivas kura çekilişinde 15 ilçede toplam 2 bin 706 konut için hak sahipleri belirlenecek. Sivas'a konut yapılacak ilçeler; Doğanşehir, Gemerek, Hafik, Kangal, Şarkışla Gürçayır, Yıldızeli, Divriği, Gemerek, Gürün, İmranlı, Zara, Suşehri, Merkez, Şarkışla, Altınyayla olarak belirlendi. Peki, TOKİ Sivas kura sonuçları belli oldu mu? İşte 2+1 3+1 Sivas 2 bin 706 konut TOKİ kura sonucu İSİM LİSTESİ!
16.12.2022 09:05 - Son Güncelleme: 16.12.2022 09:05
TOKİ sosyal konut projesi kapsamında il il kura çekimi sürüyor. Doğu illerinden başlayan kuralarda son olarak 4. etap tarihleri belli oldu. Bugün Ordu ve Sivas illerinde TOKİ kuraları çekilmeye başlanacak. Peki, TOKİ Ordu kura sonuçları açıklandı mı? İşte isim isim kura sonuç listesi...
TOKİ SİVAS KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
TOKİ'nin kurumsal hesabından yapılan açıklamaya göre; TOKİ Sivas kura çekimi 16-17-18 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.