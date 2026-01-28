TOKİ Sinop konutlarında beklenen gün: İlçe ilçe kura sonuçları belli oldu!

İLÇE İLÇE KONUT DAĞILIMI
|SIRA NO
|İLİ
|İLÇE
|PROJE ADI
|KONUT SAYISI
|BANKA
|KURA TARİHİ
|KURA YERİ
|1
|SİNOP
|MERKEZ
|SİNOP MERKEZ 600/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|600
|HALK BANKASI
|28.01.2026 11:00
|Sinop Kültür Merkezi
|2
|SİNOP
|BOYABAT
|SİNOP BOYABAT 100/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|100
|HALK BANKASI
|28.01.2026 11:00
|Sinop Kültür Merkezi
|3
|SİNOP
|DURAĞAN
|SİNOP DURAĞAN 100/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|100
|ZİRAAT BANKASI
|28.01.2026 11:00
|Sinop Kültür Merkezi
|4
|SİNOP
|ERFELEK
|SİNOP ERFELEK 47/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|47
|ZİRAAT BANKASI
|28.01.2026 11:00
|Sinop Kültür Merkezi
|5
|SİNOP
|GERZE
|SİNOP GERZE 100/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|100
|HALK BANKASI
|28.01.2026 11:00
|Sinop Kültür Merkezi