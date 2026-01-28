PODCAST CANLI YAYIN

TOKİ Sinop konutlarında beklenen gün: İlçe ilçe kura sonuçları belli oldu!

TOKİ'nin Sinop'ta hayata geçireceği sosyal konut projesi için yapılan başvuruların ardından kura çekilişi tamamlandı. Sinop TOKİ kura çekimi bugün saat 11.00'de gerçekleştirildi. Hak sahipleri, sonuçları TOKİ'nin resmi kanalları ile e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Sinop'ta inşa edilecek konutlar için kura çekimi bugün gerçekleştirildi. Sinop Kültür Merkezi'nde saat 11.00'de başlayan çekilişle birlikte hak sahipleri belirlendi.

ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU

Hak sahipleri canlı yayını geri alarak isimlerini ekranda görüntüleyebilecek.Noter onayının ardından sonuçlar e-Devlet ve TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden de sorgulanabilecek.

TOKİ SİNOP KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Kura çekiminin tamamlanmasının ardından asil ve yedek hak sahiplerine ait isim listeleri kamuoyuyla paylaşılacak. Adaylar, sonuçlara iki farklı platform üzerinden ulaşabilecek:

TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr)

e-Devlet Kapısı (www.turkiye.gov.tr)

T.C. kimlik numarası ile giriş yapan vatandaşlar hak sahipliği durumlarını bu kanallar aracılığıyla sorgulayabilecek.

İLÇE İLÇE KONUT DAĞILIMI

SIRA NOİLİİLÇEPROJE ADIKONUT SAYISIBANKAKURA TARİHİKURA YERİ
1SİNOPMERKEZSİNOP MERKEZ 600/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ600HALK BANKASI28.01.2026 11:00Sinop Kültür Merkezi
2SİNOPBOYABATSİNOP BOYABAT 100/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ100HALK BANKASI28.01.2026 11:00Sinop Kültür Merkezi
3SİNOPDURAĞANSİNOP DURAĞAN 100/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ100ZİRAAT BANKASI28.01.2026 11:00Sinop Kültür Merkezi
4SİNOPERFELEKSİNOP ERFELEK 47/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ47ZİRAAT BANKASI28.01.2026 11:00Sinop Kültür Merkezi
5SİNOPGERZESİNOP GERZE 100/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ100HALK BANKASI28.01.2026 11:00Sinop Kültür Merkezi
HAK SAHİPLERİ ÖDEMELERE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kurada ismi çıkan vatandaşlar, belirlenen banka aracılığıyla sözleşmelerini imzalayacak. Konut taksit ödemeleri ise sözleşmenin imzalanmasını takip eden ay itibarıyla başlayacak.

İLK ANAHTAR TESLİMLERİ 2027'DE

Bakanlığın planlamasına göre, 2026 yılı içerisinde tüm kura süreçlerinin tamamlanması hedefleniyor. Proje kapsamında ilk anahtar teslimlerinin Mart 2027 itibarıyla yapılması öngörülüyor.

KURA ÇIKMAYANLARA BAŞVURU BEDELİ İADESİ
Kura sonucunda hak sahibi olamayan adayların yatırdığı 5 bin TL'lik başvuru bedeli, kura çekiminin ardından en geç 5 iş günü içinde banka hesaplarına iade edilecek.