TOKİ NİĞDE KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ!Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında 81 ilde toplam 250 bin konut inşa edilecek. Kuralar devam ederken sırada Niğde var. Bugün Niğde'nini ilçelerinde yapılacak toplam 1000 konut için canlı yayında kuralar çekilecek. İşte TOKİ NİĞDE KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI! 2022 TOKİ Niğde 1000 konut kura İSİM LİSTESİ! 2+1, 3+1 Aktaş, Çamardı, Bor...