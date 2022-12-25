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Haberler Ekonomi TOKİ NEVŞEHİR KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 2+1 3+1 Nevşehir 1.189 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! Merkez, Ürgüp, Avanos, Acıgöl, Çat, Derinkuyu, Göre, Gülşehir...

TOKİ NEVŞEHİR KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 2+1 3+1 Nevşehir 1.189 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! Merkez, Ürgüp, Avanos, Acıgöl, Çat, Derinkuyu, Göre, Gülşehir...

TOKİ 250 bin sosyal konut kuraları kaldığı yerden devam ediyor. Her hafta farklı il ve ilçeler için canlı yayında kura çekilişleri tamamlanıyor. 24-25 Aralık Nevşehir'de 1.189 konut kurası çekilecek ve hak sahipleri belli olacak. Peki, TOKİ Nevşehir kura çekiliş sonuçları açıklandı mı? Nevşehir 1.189 konut kura isim listesi açıklandı mı? İşte merak edilenler!

takvim.com.tr
25.12.2022 00:41 - Son Güncelleme: 25.12.2022 00:41
TOKİ NEVŞEHİR KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 2+1 3+1 Nevşehir 1.189 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! Merkez, Ürgüp, Avanos, Acıgöl, Çat, Derinkuyu, Göre, Gülşehir...

Nevşehir TOKİ kura sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. TOKİ Sosyal Konut projesi kapsamında hak sahipleri belli olmaya devam ediyor. 24-24 Aralık tarihinde yapılacak Nevşehir kura çekimi kapsamında; Ürgüp, Avanos, Acıgöl, Çat, Derinkuyu, Göre, Gülşehir, Hacıbektaş, Kozaklı, Merkez, Sulusaray, Tatlarin ilçeleri için sonuçlar açıklanacak. Peki, Nevşehir kura sonuçları açıklandı mı? İşte 2+1 3+1 Nevşehir 1.189 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ!

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TOKİ NEVŞEHİR KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 2+1 3+1 Nevşehir 1.189 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! Merkez, Ürgüp, Avanos, Acıgöl, Çat, Derinkuyu, Göre, Gülşehir...

NEVŞEHİR TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Nevşehir TOKİ canlı kura çekilişi 24-25 Aralık 2022 Cumartesi-Pazar günü saat 10.00'da gerçekleştirilecek.

TOKİ NEVŞEHİR KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 2+1 3+1 Nevşehir 1.189 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! Merkez, Ürgüp, Avanos, Acıgöl, Çat, Derinkuyu, Göre, Gülşehir...

TOKİ NEVŞEHİR CANLI KURA ÇEKİMİ NASIL İZLENİR?

TOKİ sosyal konut projesi kapsamında Nevşehir ilinde kura çekilişi yapılacak. Kura çekimini takip etmek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz;

TOKİ NEVŞEHİR KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 2+1 3+1 Nevşehir 1.189 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! Merkez, Ürgüp, Avanos, Acıgöl, Çat, Derinkuyu, Göre, Gülşehir...

NEVŞEHİR TOKİ KURA SONUÇLARI VE İSİM LİSTESİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Nevşehir TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz;

TOKİ NEVŞEHİR KURA SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ NEVŞEHİR KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 2+1 3+1 Nevşehir 1.189 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! Merkez, Ürgüp, Avanos, Acıgöl, Çat, Derinkuyu, Göre, Gülşehir...

NEVŞEHİR'DE HANGİ İLÇEDE KAÇ TANE TOKİ KONUTU YAPILACAK?

Nevşehir'de Ürgüp, Avanos, Acıgöl, Çat, Derinkuyu, Göre, Gülşehir, Hacıbektaş, Kozaklı, Merkez, Sulusaray, Tatlarin olmak üzere 13 farklı ilçede TOKİ konutları inşa edilecek. Nevşehir'de toplamda 1189 adet TOKİ konutu inşa edilecek.

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