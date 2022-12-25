TOKİ NEVŞEHİR KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 2+1 3+1 Nevşehir 1.189 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! Merkez, Ürgüp, Avanos, Acıgöl, Çat, Derinkuyu, Göre, Gülşehir...

NEVŞEHİR'DE HANGİ İLÇEDE KAÇ TANE TOKİ KONUTU YAPILACAK?

Nevşehir'de Ürgüp, Avanos, Acıgöl, Çat, Derinkuyu, Göre, Gülşehir, Hacıbektaş, Kozaklı, Merkez, Sulusaray, Tatlarin olmak üzere 13 farklı ilçede TOKİ konutları inşa edilecek. Nevşehir'de toplamda 1189 adet TOKİ konutu inşa edilecek.