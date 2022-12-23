TOKİ KIRŞEHİR KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Kırşehir 1139 konut TOKİ kura sonuçları İSİM LİSTESİ! 2+1 3+1 Çiçek Dağı, Özbağ, Mucur, Merkez, Akpınar... Canlı yayın
TOKİ güncel kura takvimine göre 23 Aralık 2022 tarihinde (bugün) Kırşehir ve Trabzon illeri için kuralar çekilecek. Bu içeriğimizde Kırşehir'in Çiçek Dağı, Özbağ, Mucur, Merkez, Akpınar ilçeleri için kura sonuçları isim listesine yer verdik. Peki Kırşehir 1139 konut TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? 2+1 3+1 TOKİ Kırşehir kura isim listesi belli oldu mu? İşte TOKİ KIRŞEHİR KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ ve kura canlı yayın ekranı...
TOKİ 2022 yeni kura takvimi belli oldu. 23 Aralık'ta Kırşehir ve Trabzon için kura çekimi gerçekleştirilecek. Sosyal konut projesi kapsamında Kırşehir'in Akpınar ilçesinde 100, Çiçek Dağı ilçesinde 205, Kaman ilçesinde 96, Merkez ilçesinde 485, Mucur ilçesinde 253 konut inşa edilecek. Kırşehir kuraları TOKİ'nin resmi Youtube kanalından canlı izlenebilecek. Peki Kırşehir 1139 konut TOKİ kura sonuçları isim listesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Canlı yayın nasıl, nereden izlenir? İşte detaylar...
TOKİ KIRŞEHİR 1139 KONUT KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ AÇIKLANDI MI?
Kırşehir TOKİ kura çekimi bugün (23 Aralık 2022) saat 10:00'da başlayacak. Aşağıdaki link üzerinden kura çekimini canlı olarak izleyebilirsiniz.
👉TOKİ KIRŞEHİR KURA CANLI YAYIN İZLEME EKRANI
Kura sonuçları henüz açıklanmadı. İsim listesi belli olduğunda haberimizde gelişmelere yer verilecektir. Öte yandan asıl ve yedek isim listesi sorgulama ekranına a.toki.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ İADELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Kurada hak sahibi olamayanların başvuru bedelleri kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında iade edilecek. Başvuru iptal edilenler de kurayı beklemeden başvuru bedelini iade alabilecek. Kurada hak sahibi olamayanlar, TOKİ başvuru ücreti iadelerini başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecekler.