TOKİ KIRŞEHİR KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Kırşehir 1139 konut TOKİ kura sonuçları İSİM LİSTESİ! 2+1 3+1 Çiçek Dağı, Özbağ, Mucur, Merkez, Akpınar... Canlı yayın

TOKİ 2022 yeni kura takvimi belli oldu. 23 Aralık'ta Kırşehir ve Trabzon için kura çekimi gerçekleştirilecek. Sosyal konut projesi kapsamında Kırşehir'in Akpınar ilçesinde 100, Çiçek Dağı ilçesinde 205, Kaman ilçesinde 96, Merkez ilçesinde 485, Mucur ilçesinde 253 konut inşa edilecek. Kırşehir kuraları TOKİ'nin resmi Youtube kanalından canlı izlenebilecek. Peki Kırşehir 1139 konut TOKİ kura sonuçları isim listesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Canlı yayın nasıl, nereden izlenir? İşte detaylar...