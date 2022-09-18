TOKİ kapıları sonuna kadar açtı BAŞVURULAR JET HIZIYLA BAŞLADI! 2+1 75-85 m2 daire için 3.000’den az 2.800 TL taksit! İstanbul, Hatay, Diyarbakır...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 250 bin konuttan oluşan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini açıkladı.

Proje kapsamında 2 bin 280 lira taksitle toplam 608 bin lira fiyatla 2+1 ve 3 bin 187 lira taksitle toplam 850 bin lira fiyatla 3+1daireler yapılacak. İstanbul'da 50 bin adet sosyal konut yapılacak.

TOKİ sosyal konut 2+1 ve 3+1 daire metrekare bilgileri ve tüm detaylar şöyle;