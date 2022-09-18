TOKİ kapıları sonuna kadar açtı BAŞVURULAR JET HIZIYLA BAŞLADI! 2+1 75-85 m2 daire için 3.000'den az 2.800 TL taksit! İstanbul, Hatay, Diyarbakır...
TOKİ konut satışları güncellendi. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere yaklaşık 81 ilde 2+1, 3+1 konut satışları yapılmaya başlandı. Kura ile yapılacak satışlarda belli bir peşinat ödeyen evi kapacak! Günlük 50- 100 TL ödeyerek taksitleri kolaylıkla ödeme imkanı bulabilirsiniz. Peki TOKİ konutları hangi il ve ilçelerde yapıyor? Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi başvuru ücreti ne kadar? TOKİ'den yapılan açıklamada, ''Erzurum-Şenkaya Toplu Konut Projesinde kura sonucu belirlenen hak sahipleri ile gayrimenkul imzalama işlemleri 01-07 Temmuz 2022 tarihleri arasında ekteki sözleşme imzalama ve web duyurusuna göre T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Erzurum-Şenkaya Şubesinde yapılacaktır.'' deildi. İşte il il peşinat tutarı, aylık ödeme planı ve diğer tüm detaylar...
TOKİ başvuruları başladı mı, ilk ödemeler ne zaman yapılacak? TOKİ peşinat tutarı ne kadar, hangi illerde ve ilçelerde ev yapılacak? Sosyal konut başvuru ücreti kaç TL? TOKİ evler kaç metrekare? sorularına jet hızıyla yanıt geldi. Beklenen duyuru yapıldı ve TOKİ güncel konut satışlarını yayımladı. Ev sahibi olmak için tam zamanı! Asgari ücretliler, emekliler, öğrenciler, gençler herkes başvuru yapabilecek! İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 250 bin konuttan oluşan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini açıkladı.
Proje kapsamında 2 bin 280 lira taksitle toplam 608 bin lira fiyatla 2+1 ve 3 bin 187 lira taksitle toplam 850 bin lira fiyatla 3+1daireler yapılacak. İstanbul'da 50 bin adet sosyal konut yapılacak.
TOKİ sosyal konut 2+1 ve 3+1 daire metrekare bilgileri ve tüm detaylar şöyle;