TOKİ kapıları açtı BAŞVURULAR AZ EVVEL BAŞLADI! 2.000’den az .836 TL taksitle 87,04 m2 2+1 daire! 367 bin TL’ye satılıyor! İstanbul, İzmir, Hakkari...

TOKİ başvuruları başladı mı? TOKİ konut satışı hangi illerde? Daire fiyatları ne kadar? Aylık taksitleri kaç TL? sorularına yanıt geldi. Flaş gelişme? TOKİ 29 il için harekete geçti! Bir çok ilde başvurular başladı. Megakent İstanbul dahil batıdan doğuya il il konut satışlarına haberimizde liste halinde yer verdik. İşte detaylar...