TOKİ kapıları açtı BAŞVURULAR AZ EVVEL BAŞLADI! 2.000'den az .836 TL taksitle 87,04 m2 2+1 daire! 367 bin TL'ye satılıyor! İstanbul, İzmir, Hakkari...
TOKİ başvuruları başladı. Güncel ilanlar arasında Afyonkarahisar, Batman, Burdur, Çankırı, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Gaziantep, Giresun, Hakkari, İstanbul, İzmir, Karabük, Kars yer alıyor. Toplam 29 ilde 2+1, 3+1, 4+1 odalı daireler ve işyerleri 156 bin TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. Örneğin Hakkari'de 2+1 daire aylık 1.836,90 taksitle satışa sunuldu. Peşinat oranı 36.738,08 olarak duyuruldu. 180 ay vade imkanı tanınıyor. İşte il il TOKİ konut satışları...
TOKİ başvuruları başladı mı? TOKİ konut satışı hangi illerde? Daire fiyatları ne kadar? Aylık taksitleri kaç TL? sorularına yanıt geldi. Flaş gelişme? TOKİ 29 il için harekete geçti! Bir çok ilde başvurular başladı. Megakent İstanbul dahil batıdan doğuya il il konut satışlarına haberimizde liste halinde yer verdik. İşte detaylar...
Afyonkarahisar'daki 174 konut için başvurular hali hazırda dün başlamıştı. 1 gün süre verildi. Buna göre bugün yani 12 Ağustos 2022 tarihinde başvuru işlemleri sona eriyor.
BATMAN MERKEZ, CİĞERLO MAHALLESİ 908 ADET KONUT, 3 DÜKKANLI TİCARET
Başvuru tarihleri: 15.08.2022 - 19.08.2022
ELAZIĞ İLİ MERKEZ İLÇESİ BİZMİŞEN-AŞAĞI HOLPENK MAH. 2.ETAP 2.BÖLGE 665 ADET KONUT
Başvuru tarihleri: 24.08.2022 - 01.09.2022
GAZİANTEP İLİ ISLAHİYE İLÇESİ DEĞİRMENCİK MAHALLESİ 4. ETAP 430 KONUT
Başvuru tarihleri: 22.08.2022 - 26.08.2022