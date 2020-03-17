TOKİ İstanbul Tuzla 3+1 kura sonuçları isim listesi! TOKİ Tuzla isim isim kazananlar tüm liste!

TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları isim listesi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Kura sonuçları tek tek açıklanıyor ve ev sahibi olmaya hak kazanan vatandaşlar belli oluyor. 3+1 TOKİ Tuzla kura sonuçları isim listesi canlı yayında tek tek duyuruluyor. Kazanan adayların isimlerinin okunmasının ardından asil yedek tüm liste belli oluyor. 3+1 konutlar için çekiliş töreni saat 10:00 itibariyle başladı. Haberimizden TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları isim listesini öğrenebilir ve ev sahibi olup olmadığınızı öğrenebilirsiniz.