TOKİ Iğdır ve Batman kura çekimi sonuçları açıklanıyor: İşte asil ve yedek hak sahipleri

Özel Kontenjan Ayrılan Gruplar

Projede belirlenen kontenjanlar kapsamında şu gruplara öncelik tanınıyor:

Şehit yakınları, terör, harp ve vazife malulleri ile gaziler

Engelliler

3 ve daha fazla çocuğu olan aileler

Emekliler

18–30 yaş aralığındaki gençler

Başvuru şartları arasında, başvuru sahibinin 18 yaşını doldurmuş olması, en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve kendisi, eşi ya da çocukları adına tapuda kayıtlı bir konutunun bulunmaması yer alıyor.