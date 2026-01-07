TOKİ Iğdır ve Batman kura çekimi sonuçları açıklanıyor: İşte asil ve yedek hak sahipleri
TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Iğdır'da 1.200, Batman'da ise 3 bin 810 konut için kura çekimi bugün yapılacak. Noter huzurunda gerçekleştirilecek çekilişlerde asil ve yedek hak sahipleri belirlenecek. Sonuçlar TOKİ'nin resmi internet sitesi ve e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek.
Giriş Tarihi:
Iğdır'da İlçelere Göre Konut Dağılımı
|Sıra No
|İli
|İlçe
|Proje Adı
|Konut Sayısı
|1
|Iğdır
|Merkez
|Iğdır Merkez 1200/500000 Sosyal Konut Projesi
|1.200