TOKİ Iğdır ve Batman kura çekimi sonuçları açıklanıyor: İşte asil ve yedek hak sahipleri

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Iğdır'da 1.200, Batman'da ise 3 bin 810 konut için kura çekimi bugün yapılacak. Noter huzurunda gerçekleştirilecek çekilişlerde asil ve yedek hak sahipleri belirlenecek. Sonuçlar TOKİ'nin resmi internet sitesi ve e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek.

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında gerçekleştirilecek çekilişler noter huzurunda yapılacak. Kura sonunda her iki il için de asil ve yedek hak sahipleri belirlenecek.

Iğdır'da 1.200 Konut İçin Kura Çekiliyor: Kura Saati ve Yeri

Iğdır'da inşa edilecek 1.200 konut için kura çekimi, 7 Ocak'ta saat 11.00'de Iğdır Kültür Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek. Çekilişin ardından konut almaya hak kazanan asil ve yedek adayların isim listeleri kamuoyuyla paylaşılacak.

Batman'da 3.810 Konut İçin Kura Bekleniyor

Batman'da ise 3 bin 810 konut için kura çekimi yapılacak. Çekiliş, 7 Ocak Çarşamba günü saat 13.00'te Necat Nasıroğlu Külliyesi Konferans Salonu'nda noter huzurunda gerçekleştirilecek.

TOKİ KURA ÇEKİMİ NASIL İZLENİR?

TOKİ kura çekimi canlı yayınla gerçekleştirilecek. Çekiliş, TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden takip edilebilecek. Canlı yayın ekranı erişime açıldığında haber içeriğine eklenecektir.

Batman'da İlçelere Göre Konut Dağılımı

Batman'da yapılacak konutların ilçelere göre dağılımı şu şekilde planlandı:

Batman Merkez: 2.300 konut

Beşiri: 100 konut

Gercüş: 110 konut

Hasankeyf: 200 konut

Kozluk: 1.000 konut

Sason: 100 konut

Iğdır'da İlçelere Göre Konut Dağılımı

Sıra No İli İlçe Proje Adı Konut Sayısı
1 Iğdır Merkez Iğdır Merkez 1200/500000 Sosyal Konut Projesi 1.200
TOKİ Kura Sonuçları Nereden Sorgulanacak?

Kura çekilişlerinin tamamlanmasının ardından asil ve yedek hak sahipleri, sonuçlara iki farklı kanal üzerinden ulaşabilecek:

TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr)

e-Devlet Kapısı (www.turkiye.gov.tr)

Adaylar T.C. kimlik numaraları ile sisteme giriş yaparak hak sahipliği durumlarını sorgulayabilecek.

Konutlar Ne Zaman Teslim Edilecek?

Proje kapsamında yapılacak konutların teslim sürecine ilişkin takvim de belli oldu. Deprem bölgesindeki konutların 2026 yılı içerisinde, diğer illerdeki konutların ise Mart 2027'de hak sahiplerine teslim edilmesi öngörülüyor.

Konutların Özellikleri ve Ödeme Planı

Sosyal konut projesi kapsamında inşa edilecek daireler 1+1 ve 2+1 olarak planlandı. Yatay mimari anlayışı ve geleneksel dokuya uygun şekilde yapılacak konutlar, yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade seçenekleriyle satışa sunulacak.

Projede yer alan konutların;

200 bini 80 metrekare 2+1,

150 bini 65 metrekare 2+1,

150 bini ise 55 metrekare 1+1

olacak şekilde tasarlandığı belirtildi.

Taksitler Ne Zaman Başlayacak?

Kura sonucunda hak sahibi olan vatandaşlar için taksit ödemeleri, sözleşmenin imzalandığı tarihi takip eden ay itibarıyla başlayacak.

Özel Kontenjan Ayrılan Gruplar

Projede belirlenen kontenjanlar kapsamında şu gruplara öncelik tanınıyor:

Şehit yakınları, terör, harp ve vazife malulleri ile gaziler

Engelliler

3 ve daha fazla çocuğu olan aileler

Emekliler

18–30 yaş aralığındaki gençler

Başvuru şartları arasında, başvuru sahibinin 18 yaşını doldurmuş olması, en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve kendisi, eşi ya da çocukları adına tapuda kayıtlı bir konutunun bulunmaması yer alıyor.

TOKİ Güncel Kura Çekilişi Takvimi Açıklandı

Tarih Kura Çekilişi Yapılacak İller
8 Ocak 2026 Bitlis – Kars
9 Ocak 2026 Muş – Ardahan
10 Ocak 2026 Antalya – Bingöl
11 Ocak 2026 Artvin – Tunceli
5 Şubat 2026 Ankara
11 Şubat 2026 Çankırı – Bursa
12 Şubat 2026 Bolu
13 Şubat 2026 Eskişehir – Balıkesir
15 Şubat 2026 Konya – Çanakkale
16 Şubat 2026 Edirne
17 Şubat 2026 Karaman – Tekirdağ
18 Şubat 2026 Mersin – Kırklareli
20 Şubat 2026 Adana – Kocaeli
22 Şubat 2026 Afyonkarahisar
24 Şubat 2026 Uşak
25 Şubat 2026 Isparta
26 Şubat 2026 Burdur
27 Şubat 2026 Denizli
3 Mart 2026 Muğla
4 Mart 2026 Aydın
5 Mart 2026 Manisa
6 Mart 2026 İzmir
9–12 Mart 2026 İstanbul
