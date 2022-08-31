TOKİ Eylül ayı işaret fişeğini çaktı! Kıyıda köşede 39 bin TL'si olan pür dikkat kesilsin! Net m2 66,79 2+1, 3+1 daireler aylık 1.966 TL taksitle...
Eylül ayının gelmesiyle TOKİ'nin güncel konut satış ilanları yoğun olarak araştırılmaya başlandı. 2022 yılında milyonlarca kişi kura ve açık arttırma yöntemi ile daire ve dükkanlarına kavuşuyor. 39 bin TL peşinatla 2+1, 3+1 daire almak mümkün. Aylık 1.966 TL taksit ödeyerek 180 ay vade ile evinize kavuşabilirsiniz. TOKİ'nin yeni konut satış listesinde Adıyaman, Afyon, Denizli, Çankırı, İstanbul ve İzmir de yer alıyor. 10'dan fazla ilde TOKİ projesi ile vatandaşlar ev sahibi olacak. İşte detaylar...
Düşük peşinat ve aylık düşük taksit ödemeleri ile ev almak isteyenleri ilgilendiriyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Eylül ayı için güncel konut satışlarını duyurdu. Konut ve ticaret merkezi projeleri kapsamında ev ve dükkan alma hayali olanlar hayallerine ulaşacak. Örneğin Afyon'da Brüt m2 85,07, Net m2 66,79 2+1 odalı konut 39.335,18 peşinatla satılıyor. Başlangıç taksit bedeli olarak 1.966,76 isteniyor. Söz konusu ev için toplamda 393.351,75 TL talep ediliyor. İşte il il güncel TOKİ konut satışları...
Proje Adı: ADIYAMAN İLİ KAHTA İLÇESİ ÇOBANLI MAHALLESİ 157 KONUT
Satış Türü: Kuralı Satış
Başvuru Dönemi: 08.09.2022 - 14.09.2022
Kura/Açık Artırma Tarihi: 23.09.2022
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Proje Adı: AFYON İLİ, İSCEHİSAR İLÇESİ 2.ETAP 213 ADET KONUT VE 3 DÜKKAN
Satış Türü: Kuralı Satış
Başvuru Dönemi: 29.08.2022 - 09.09.2022
Kura/Açık Artırma Tarihi: 13.09.2022