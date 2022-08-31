TOKİ Eylül ayı işaret fişeğini çaktı! Kıyıda köşede 39 bin TL’si olan pür dikkat kesilsin! Net m2 66,79 2+1, 3+1 daireler aylık 1.966 TL taksitle...

Düşük peşinat ve aylık düşük taksit ödemeleri ile ev almak isteyenleri ilgilendiriyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Eylül ayı için güncel konut satışlarını duyurdu. Konut ve ticaret merkezi projeleri kapsamında ev ve dükkan alma hayali olanlar hayallerine ulaşacak. Örneğin Afyon'da Brüt m2 85,07, Net m2 66,79 2+1 odalı konut 39.335,18 peşinatla satılıyor. Başlangıç taksit bedeli olarak 1.966,76 isteniyor. Söz konusu ev için toplamda 393.351,75 TL talep ediliyor. İşte il il güncel TOKİ konut satışları...