📢TOKİ Eskişehir 2022 başvuru şartları! 📣%25 peşinat ve 120 ay vade imkanı! 📌Düşük bütçesi olanlar yaşadı, açık arttırma tarihleri...

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) konut projeleri ekonomi gündeminde yoğun ilgi görüyor ve güncel ihale tarihleri yakından araştırılıyor. Bu noktada TOKİ Eskişehir 2022 başvuru şartları en merak edilen konular arasında yer aldı ve %25 peşinat ve 120 ay vade imkanı yoğun ilgi görüyor. Düşük bütçesi olanlar da TOKİ açık arttırmaları ile ev sahibi olarak kira ödemekten kurtulabiliyor. TOKİ Eskişehir 2022 başvuru detaylarına ilişkin tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.