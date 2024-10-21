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TOKİ duyurdu: "150.065 TL peşin, aylık 7.503 TL taksitle 2+1 konut satışı başladı!"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Afyonkarahisar'da hayata geçirilecek olan 225 konutluk yeni proje kapsamında satılacak 2+1 ve 3+1 dairelerle ilgili detayları kamuoyuna duyurdu. Konut satışları için başvurular, e-Devlet üzerinden başlamış durumda. Peki, kimler başvurabilir ve şartlar neler? İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :21 Ekim 2024 , 15:25 Güncelleme Tarihi :21 Ekim 2024 , 15:27
TOKİ duyurdu: 150.065 TL peşin, aylık 7.503 TL taksitle 2+1 konut satışı başladı!

TOKİ tarafından hayata geçirilecek bu projede, 2+1 ve 3+1 dairelerin satışı yapılacaktır. 2+1 dairelerin büyüklüğü 90 metrekare olacakken, 3+1 dairelerin büyüklüğü ise 100 ila 110 metrekare arasında değişiklik gösterecek. Projeye dahil olmak isteyen vatandaşların belirli şartları yerine getirmesi gerekiyor.

TOKİ duyurdu: 150.065 TL peşin, aylık 7.503 TL taksitle 2+1 konut satışı başladı!

Başvuru Şartları Nelerdir? Konutlara sahip olmak isteyenler için başvuru şartları şu şekilde sıralanmıştır:

Başvuru Kategorileri: Şehit yakını, engelli, emekli ve diğer vatandaşlar olmak üzere farklı kategorilerde başvurular kabul edilmektedir. Her kategori için özel koşullar bulunmaktadır.

TOKİ duyurdu: 150.065 TL peşin, aylık 7.503 TL taksitle 2+1 konut satışı başladı!

Gelir ve Yaş Sınırı: Başvuru yapacak kişilerin belirli bir gelir sınırının altında olması ve en az 18 yaşında olması gerekmektedir.

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