TOKİ duyurdu: "150.065 TL peşin, aylık 7.503 TL taksitle 2+1 konut satışı başladı!"

TOKİ tarafından hayata geçirilecek bu projede, 2+1 ve 3+1 dairelerin satışı yapılacaktır. 2+1 dairelerin büyüklüğü 90 metrekare olacakken, 3+1 dairelerin büyüklüğü ise 100 ila 110 metrekare arasında değişiklik gösterecek. Projeye dahil olmak isteyen vatandaşların belirli şartları yerine getirmesi gerekiyor.

Başvuru Şartları Nelerdir? Konutlara sahip olmak isteyenler için başvuru şartları şu şekilde sıralanmıştır: Başvuru Kategorileri: Şehit yakını, engelli, emekli ve diğer vatandaşlar olmak üzere farklı kategorilerde başvurular kabul edilmektedir. Her kategori için özel koşullar bulunmaktadır.