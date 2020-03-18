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TOKİ Arnavutköy kura sonuçları isim listesi 2+1 3+1 tüm liste! TOKİ kura çekiliş sonuçları asil yedek listesi…

TOKİ Arnavutköy kura sonuçları isim listesi açıklanmaya başlandı. TOKİ Arnavutköy 2+1 kura sonuçları duyuruluyor ve ev sahibi olanlar büyük sevinç yaşıyor. 18-19 Mart tarihlerinde Arnavutköy ilçesi için çekilişler yapılıyor. Bugünkü çekilişte 2+1 konutların sahipleri belli oluyor. 2+1 şeklinde toplam 2625 yapılacak. TOKİ Arnavutköy kura sonuçları isim isim tüm listeye haberimizden ulaşabilir ve kurada adınızın çıkıp çıkmadığını kontrol edebilirsiniz. İşte, 18 Mart Arnavutköy TOKİ kura çekiliş sonuçları…

18.03.2020 11:13 - Son Güncelleme: 18.03.2020 11:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





