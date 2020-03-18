TOKİ Arnavutköy kura sonuçları isim listesi 2+1 3+1 tüm liste! TOKİ kura çekiliş sonuçları asil yedek listesi…
TOKİ Arnavutköy kura sonuçları isim listesi açıklanmaya başlandı. TOKİ Arnavutköy 2+1 kura sonuçları duyuruluyor ve ev sahibi olanlar büyük sevinç yaşıyor. 18-19 Mart tarihlerinde Arnavutköy ilçesi için çekilişler yapılıyor. Bugünkü çekilişte 2+1 konutların sahipleri belli oluyor. 2+1 şeklinde toplam 2625 yapılacak. TOKİ Arnavutköy kura sonuçları isim isim tüm listeye haberimizden ulaşabilir ve kurada adınızın çıkıp çıkmadığını kontrol edebilirsiniz. İşte, 18 Mart Arnavutköy TOKİ kura çekiliş sonuçları…
TOKİ Arnavutköy kura sonuçları isim listesi açıklanıyor. 18 Mart TOKİ Arnavutköy kura sonuçları isim tüm liste çekiliş ardından belli oluyor. Başvuru yapan yüzbinlerce kişi de TOKİ çekiliş sonuçları hakkında bilgi edinmek istiyor. Youtube hesabından canlı yayınlanan kura çekiminde okunan isimler liste halinden yayınlanıyor. Haberimizden belli olan isimleri öğrenebilir ve TOKİ kura sonuçları isim listesi hakkında bilgi edinebilirsiniz. TOKİ'nin bugünkü çekilişinde 2+1 ev sahipleri belliolacak. İşte, ev sahibi olmaya hak kazanan isimler…