TOKİ 8-11 ARALIK KURA TAKVİMİ 2022! TOKİ il il ilçe ilçe yeni kura çekimleri BELLİ OLDU! Aksaray, Sinop, Kastamonu, Kayseri, Çankırı...

Buna göre; Aksaray'da 1.212, Çankırı'da 951, Kastamonu'da 1.118, Niğde'de 1.000, Sinop'ta 676 ve Kayseri'de 4.585 konut için kura çekilişi 8-11 Aralık 2022 tarihlerinde yapılacak. İşte, il il kura çekim tarihleri...