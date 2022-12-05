TOKİ 8-11 ARALIK KURA TAKVİMİ 2022! TOKİ il il ilçe ilçe yeni kura çekimleri BELLİ OLDU! Aksaray, Sinop, Kastamonu, Kayseri, Çankırı...
TOKİ tarafından 240 bin sosyal konut kura çekimleri yapılmaya devam ediyor. Öte yandan yeni kura takvimleri de açıklanıyor. TOKİ 2022 4. etap kura çekilişi 8 Aralık 2022 Perşembe günü başlayacak ve 11 Aralık 2022 Pazar gününe kadar sürecek. Bu kapsamda TOKİ kurası çekilecek iller ise Aksaray, Çankırı, Kastamonu, Niğde, Sinop, Kayseri olarak belirlendi. İşte TOKİ 8-11 ARALIK KURA TAKVİMİ 2022!
05.12.2022 21:24 - Son Güncelleme: 05.12.2022 21:34
TOKİ 250 bin sosyal konut projesinde kura çekilişleri devam ediyor. TOKİ tarafından yapılan açıklama ile 4 etap kapsamında 8-11 Aralık tarihleri arasında 6 ilde kura çekilecek. İşte TOKİ 8-11 ARALIK KURA TAKVİMİ 2022!
TOKİ 8-11 Aralık 2022 kura takvimi açıklandı. Buna göre 6 il için de kura çekiliş tarihi belli oldu.