TOKİ 1.442 TL ödeyene 2+1, 3+1 daire ısmarlıyor! Başvurular Halkbank ve Ziraat Bankası’na! İşte İL İL KONUT FİYATLARI VE TAKSİTLERİ...

Daire almak isteyenler TOKİ'nin kampanyalarını yakından takip ediyor. Türkiye'nin her ilinde dönem dönem proje başlayan TOKİ bu kez 24 ilde konut satışa başladıklarını açıkladı. Vatandaşlar yüzde 10, 20, 30 peşinatla ve 96, 108, 120, 180, 240 ay vade ile konut sahibi olabilecek. Başvurular Halkbank ve Ziraat Bankası'nın şubeleri aracılığıyla yapılabilecek. Peki 24 il hangileri? Konut fiyatları ne kadar? Aylık taksit ödemesi kaç TL? İşte tüm detaylar...