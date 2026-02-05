Togg’da 750 bin TL’ye kadar yüzde 0 faiz kampanyası: Aylık 62 bin 500 TL taksit imkanı sunulacak
Togg, T10X ve T10F modelleri için yüzde 0 faiz seçeneğinin de yer aldığı kredi kampanyasını devreye alarak 2026 yılına finansman destekli satış stratejisiyle başladı. Yeni yılda hem bireysel hem kurumsal kullanıcıları kapsayan kredi kampanyalarını duyurdu. Kampanya kapsamında belirli versiyonlarda 750 bin liraya kadar 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi imkanı sunulurken, daha yüksek kredi tutarlarında ise 36 ve 48 ay vadeli farklı faiz oranlarıyla finansman seçenekleri sağlanıyor.
