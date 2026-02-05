Togg’da 750 bin TL’ye kadar yüzde 0 faiz kampanyası: Aylık 62 bin 500 TL taksit imkanı sunulacak

T10F İÇİN SINIRLI SÜRELİ YÜZDE 0 FAİZ SEÇENEĞİ

Bireysel kullanıcılar için T10F V2 ve T10F 4More versiyonlarında 750 bin liraya kadar 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi imkanı sunuluyor. Bu seçenekte aylık ödeme tutarı62 bin 500 lira olarak hesaplanıyor.

Daha uzun vadeli finansman tercih eden kullanıcılar içinT10F 4More modelinde 1,5 milyon liraya kadar kredi, 36 ay vade ve yüzde 2,32 faiz oranıyla aylık 68 bin 870 lira taksit seçeneği bulunuyor.