PODCAST CANLI YAYIN

Togg’da 750 bin TL’ye kadar yüzde 0 faiz kampanyası: Aylık 62 bin 500 TL taksit imkanı sunulacak

Togg, T10X ve T10F modelleri için yüzde 0 faiz seçeneğinin de yer aldığı kredi kampanyasını devreye alarak 2026 yılına finansman destekli satış stratejisiyle başladı. Yeni yılda hem bireysel hem kurumsal kullanıcıları kapsayan kredi kampanyalarını duyurdu. Kampanya kapsamında belirli versiyonlarda 750 bin liraya kadar 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi imkanı sunulurken, daha yüksek kredi tutarlarında ise 36 ve 48 ay vadeli farklı faiz oranlarıyla finansman seçenekleri sağlanıyor.

Giriş Tarihi:
Togg’da 750 bin TL’ye kadar yüzde 0 faiz kampanyası: Aylık 62 bin 500 TL taksit imkanı sunulacak - 1

Togg modelleri için başlangıç peşinat tutarı 471 bin lira olarak açıklandı. Euro NCAP testlerinden 5 yıldız alarak Avrupa'nın en güvenli otomobilleri arasında yer alan Togg T10X ve T10F modelleri için kredi kampanyalarının detayları paylaşıldı.

Togg’da 750 bin TL’ye kadar yüzde 0 faiz kampanyası: Aylık 62 bin 500 TL taksit imkanı sunulacak - 2

T10F İÇİN SINIRLI SÜRELİ YÜZDE 0 FAİZ SEÇENEĞİ

Bireysel kullanıcılar için T10F V2 ve T10F 4More versiyonlarında 750 bin liraya kadar 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi imkanı sunuluyor. Bu seçenekte aylık ödeme tutarı62 bin 500 lira olarak hesaplanıyor.

Daha uzun vadeli finansman tercih eden kullanıcılar içinT10F 4More modelinde 1,5 milyon liraya kadar kredi, 36 ay vade ve yüzde 2,32 faiz oranıyla aylık 68 bin 870 lira taksit seçeneği bulunuyor.

Togg’da 750 bin TL’ye kadar yüzde 0 faiz kampanyası: Aylık 62 bin 500 TL taksit imkanı sunulacak - 3

T10F V2 modelinde ise 1,7 milyon liraya kadar kredi, 48 ay vade ve yüzde2,37 faiz oranıyla aylık ödeme 68 bin 292 lira oluyor.

Togg’da 750 bin TL’ye kadar yüzde 0 faiz kampanyası: Aylık 62 bin 500 TL taksit imkanı sunulacak - 4

T10F V1 versiyonunda 1,3 milyon lira kredi, 48 ay vade ve yüzde 2,41 faiz oranıyla aylık ödeme 52 bin 722 lira seviyesinde.

Togg’da 750 bin TL’ye kadar yüzde 0 faiz kampanyası: Aylık 62 bin 500 TL taksit imkanı sunulacak - 5

KURUMSAL KULLANICILARA DAHA YÜKSEK KREDİ LİMİTİ

Kurumsal müşteriler için kredi limitleri 1,9 milyon liraya kadar çıkıyor. T10F V2 ve T10F 4More modellerinde 750 bin lira kredi için 12 ay vade ve yüzde 0 faiz seçeneği sunulurken aylık ödeme 62 bin 500 lira oluyor.

Togg’da 750 bin TL’ye kadar yüzde 0 faiz kampanyası: Aylık 62 bin 500 TL taksit imkanı sunulacak - 6

Aynı modeller için 1,9 milyon lira kredi, 48 ay vade ve yüzde 2,66 faiz oranıyla aylık ödeme 72 bin 351 lira olarak hesaplanıyor. T10F V1 modelinde ise 1,3 milyon lira kredi, 48 ay vade ve yüzde 2,69 faiz oranıyla aylık ödeme 49 bin 798 lira seviyesinde.

Togg’da 750 bin TL’ye kadar yüzde 0 faiz kampanyası: Aylık 62 bin 500 TL taksit imkanı sunulacak - 7

T10X MODELİ İÇİN DE FİNANSMAN DESTEĞİ SUNULUYOR

Bireysel kullanıcılar için T10X V2 modelinde 500 bin lira krediye 12 ay vade ve yüzde 0 faiz ile aylık 41 bin 667 lira ödeme seçeneği bulunuyor. T10X 4More versiyonunda ise 750 bin lira kredi için 12 ay vadeli yüzde 0 faizle aylık 62 bin 500 lira ödeme imkanı sağlanıyor.

Uzun vadeli seçeneklerde T10X V2 modelinde 1,7 milyon lira kredi, 48 ay vade ve yüzde 2,37 faiz oranıyla aylık ödeme 68 bin 292 lira olurken, T10X V1 modelinde 1,3 milyon lira kredi, 48 ay vade ve yüzde 2,41 faiz oranıyla aylık ödeme 52 bin 722 lira seviyesinde gerçekleşiyor. T10X 4More modelinde 1,5 milyon lira kredi, 36 ay vade ve yüzde 2,32 faiz oranıyla aylık ödeme 68 bin 870 lira olarak sunuluyor.

Togg’da 750 bin TL’ye kadar yüzde 0 faiz kampanyası: Aylık 62 bin 500 TL taksit imkanı sunulacak - 8

KURUMSAL KULLANICILARA T10X İÇİN ÖZEL PAKET

Kurumsal kullanıcılar T10X modelinde 1,9 milyon liraya kadar kredi kullanabiliyor.T10X V2 modelinde 500 bin lira kredi için 12 ay vade ve yüzde 0 faiz ile aylık 41 bin 667 lira ödeme sunulurken, T10X 4More modelinde 750 bin lira kredi için aynı koşullarda aylık 62 bin 500 lira ödeme seçeneği bulunuyor.

T10X V2 ve T10X 4More modellerinde 1,9 milyon lira kredi,48 ay vade ve yüzde 2,66 faiz oranıyla aylık ödeme 72 bin 651 lira olurken, T10X V1 modelinde 1,3 milyon lira kredi, 48 ay vade ve yüzde 2,69 faiz oranıyla aylık ödeme 49 bin 798 lira olarak hesaplanıyor.

Togg’da 750 bin TL’ye kadar yüzde 0 faiz kampanyası: Aylık 62 bin 500 TL taksit imkanı sunulacak - 9

TOGG MODELLERİNİN GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

T10X modelinde fiyatlar;
🔴V1 RWD Standart Menzil için 1 milyon 870 bin lira,
🔴V1 RWD Uzun Menzil için 2 milyon 180 bin lira,
🔴V2 RWD Uzun Menzil için 2 milyon 371 bin lira
🔴V2 4More Obsidiyen versiyonu için 3 milyon 178 bin lira olarak açıklandı.

T10F modelinde ise fiyatlar;
🔴V1 RWD Standart Menzil için 1 milyon 886 bin lira,
🔴V1 RWD Uzun Menzil için 2 milyon 196 bin lira,
🔴V2 RWD Uzun Menzil için 2 milyon 371 bin lira
🔴V2 4More versiyonu için 3 milyon 178 bin lira seviyesinde yer alıyor.