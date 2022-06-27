TOGG'a nükleer doping! Türkiye'yi ilk sıralara yükseltecek adım
Son dönemde küresel gelişmeler nedeniyle enerjide fiyatların tavan yapmasının ardından, sanayiciler toryumla çalışan yerli nükleer santral için mesai yürütüyor. Türkiye, milli toryumlu nükleer santralle dünya genelinde ilk sıralara yükselecek. Atılacak bu adımın yerli otomobil TOGG için de doping etkisi yaratması bekleniyor. İşte TOGG'un gücüne güç katacak nükleer adımın detayları...
Türkiye, milli toryumlu nükleer santralle nükleer teknoloji kulübene giriyor. Enerjide artan fiyatlardan sonra sanayici toryumla çalışan yerli nükleer santrali için yoğun mesai yürütüyor. Bu santraller, TOGG'un elektrikli otomobillerinden kurulan askeri üstlerin enerji, elektrik, ısınma ihtiyacını da karşılayacak. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu üyesi olan Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, elektrikte Türkiye'nin 100 bin MW kurulu gücü olduğunu belirterek, "TOGG üretime başlıyor. İlk yıl 1000 tane üretecekler, daha sonrasında 20-25 bine kadar çıkacak. Sadece TOGG için büyük bir termik santrali oraya tahsis etmeniz gerekiyor. Bizim önerdiğimiz nükleer santrali suya ihtiyaç olmadığı için her yere kurabiliyorsunuz" dedi.
Konsept tasarımın tamamlandığını belirten Özdebir, "Epey mesafe alındı. Bir yıl önce Sanayi Bakanımıza projemizi anlattık, bizi desteklediler 'Bu projeyi devlet yapmaya kalkarsa bitmez. TÜBİTAK yapmaya kalkarsa çok uzar. Bu işin başında sanayi odası olarak siz olursanız yüzde 70'e kadar destekleyebiliriz' dediler.
Türkiye'nin geleceğini kurtaracak bir proje. Bu sene 100 milyar dolar civarında enerjiye para harcayacağız. Bu teknolojiyle yalnızca elektrik değil hidrojen ve amonyak da üretebiliyoruz. Amonyağı da gemilerden başlayarak bütün içten yanmalı motorlarda kullanabiliyorsunuz. Küçük bir operasyonla arabaları da hidrojenle çalıştırabiliyorsunuz" diye konuştu.
TOGG'A BÜYÜK BİR SANTRAL GEREKLİ
Türkiye'nin 100 bin MW kurulu gücü olduğunu anımsatan Özdebir, "Bunun 50 bini baz enerji sayılabilecek santraller. Yani büyük barajlar ve termik santraller, diğerleri GES'ler, ufak barajlar ve kanal tipi regülatörler. Geçen yıl barajlardan doğru düzgün enerji üretemedik, açığı doğalgaz ile kapatmak zorunda kaldık. Türkiye'nin hala daha enerji açığı var. İkincisi TOGG üretime başlıyor. İlk yıl 1000 tane üretecekler daha sonrasında 20-25 bine kadar çıkacak.