Vav TV İzle
Haberler Ekonomi TOGG'a nükleer doping! Türkiye'yi ilk sıralara yükseltecek adım

TOGG'a nükleer doping! Türkiye'yi ilk sıralara yükseltecek adım

Son dönemde küresel gelişmeler nedeniyle enerjide fiyatların tavan yapmasının ardından, sanayiciler toryumla çalışan yerli nükleer santral için mesai yürütüyor. Türkiye, milli toryumlu nükleer santralle dünya genelinde ilk sıralara yükselecek. Atılacak bu adımın yerli otomobil TOGG için de doping etkisi yaratması bekleniyor. İşte TOGG'un gücüne güç katacak nükleer adımın detayları...

27.06.2022 08:51 - Son Güncelleme: 27.06.2022 09:07
TOGG’a nükleer doping! Türkiye’yi ilk sıralara yükseltecek adım

Türkiye, milli toryumlu nükleer santralle nükleer teknoloji kulübene giriyor. Enerjide artan fiyatlardan sonra sanayici toryumla çalışan yerli nükleer santrali için yoğun mesai yürütüyor. Bu santraller, TOGG'un elektrikli otomobillerinden kurulan askeri üstlerin enerji, elektrik, ısınma ihtiyacını da karşılayacak. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu üyesi olan Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, elektrikte Türkiye'nin 100 bin MW kurulu gücü olduğunu belirterek, "TOGG üretime başlıyor. İlk yıl 1000 tane üretecekler, daha sonrasında 20-25 bine kadar çıkacak. Sadece TOGG için büyük bir termik santrali oraya tahsis etmeniz gerekiyor. Bizim önerdiğimiz nükleer santrali suya ihtiyaç olmadığı için her yere kurabiliyorsunuz" dedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
TOGG’a nükleer doping! Türkiye’yi ilk sıralara yükseltecek adım

100 MİLYARLIK İTHALATA BEDEL
ASO Başkanı Özdebir, toryumla çalışan yerli ve milli nükleer santrale ilişkin çalışmalar hakkında bilgi verdi. Özdebir, nükleer santral projesiyle 100 milyarlık enerji ithalatının petrokimya ihtiyaçları haricinde tamamını karşılanabileceğini söyledi.

TOGG’a nükleer doping! Türkiye’yi ilk sıralara yükseltecek adım

Konsept tasarımın tamamlandığını belirten Özdebir, "Epey mesafe alındı. Bir yıl önce Sanayi Bakanımıza projemizi anlattık, bizi desteklediler 'Bu projeyi devlet yapmaya kalkarsa bitmez. TÜBİTAK yapmaya kalkarsa çok uzar. Bu işin başında sanayi odası olarak siz olursanız yüzde 70'e kadar destekleyebiliriz' dediler.

TOGG’a nükleer doping! Türkiye’yi ilk sıralara yükseltecek adım

Türkiye'nin geleceğini kurtaracak bir proje. Bu sene 100 milyar dolar civarında enerjiye para harcayacağız. Bu teknolojiyle yalnızca elektrik değil hidrojen ve amonyak da üretebiliyoruz. Amonyağı da gemilerden başlayarak bütün içten yanmalı motorlarda kullanabiliyorsunuz. Küçük bir operasyonla arabaları da hidrojenle çalıştırabiliyorsunuz" diye konuştu.

TOGG’a nükleer doping! Türkiye’yi ilk sıralara yükseltecek adım

TOGG'A BÜYÜK BİR SANTRAL GEREKLİ
Türkiye'nin 100 bin MW kurulu gücü olduğunu anımsatan Özdebir, "Bunun 50 bini baz enerji sayılabilecek santraller. Yani büyük barajlar ve termik santraller, diğerleri GES'ler, ufak barajlar ve kanal tipi regülatörler. Geçen yıl barajlardan doğru düzgün enerji üretemedik, açığı doğalgaz ile kapatmak zorunda kaldık. Türkiye'nin hala daha enerji açığı var. İkincisi TOGG üretime başlıyor. İlk yıl 1000 tane üretecekler daha sonrasında 20-25 bine kadar çıkacak.

SON DAKİKA