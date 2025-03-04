Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, Mart ayına yeni kampanya ile girdi. Mart ayına özel fiyatlar sabit tutuldu, kredi avantajları artırıldı.
VATANDAŞLAR AKIN ETTİ
Kampanyayı duyan vatandaşlar satış noktalarına akın etti. Konu hakkında konuşan vatandaşlar, "Yılbaşından sonra belki kampanyalar daha uygun olur dedik. Öyle de oldu." dedi.
TOGG sahibi olmak isteyenlere birçok finansman seçeneği sunuldu.
İşte o avantajlar....
BİREYSEL MÜŞTERİLERE KREDİ SEÇENEĞİ
|KREDİ TUTARI
|FAİZ (%)
|VADE
|AYLIK ÖDEME
|500 BİN TL
|0
|12 AY
|41 BİN 667 TL
|500 BİN TL
|2,29
|30 AY
|25 BİN 434 TL
|700 BİN TL
|1,19
|12 AY
|64 BİN 365 TL
|700 BİN TL
|2,49
|30 AY
|36 BİN 816 TL
|900 BİN TL
|1,69
|12 AY
|86 BİN 137 TL
|900 BİN TL
|2,69
|30 AY
|48 BİN 916 TL
Kurumsal müşteriler için de çeşitli avantajlar bulunuyor.
Kurumsal müşteriler için faiz oranı daha düşükken, kredi tutarları bir buçuk milyona kadar çıkıyor.
Kurumsal müşterilere kredi seçenekleri şu şekilde...
|KREDİ TUTARI
|FAİZ (%)
|VADE
|AYLIK ÖDEME
|500 BİN TL
|0
|12 AY
|41 BİN 667 TL
|900 BİN TL
|1,69
|12 AY
|83 BİN 929 TL
|1 MİLYON 500 BİN TL
|2,29
|12 AY
|145 BİN 386 TL
Kampanyada 48 aya kadar taksit seçenekleri mevcut ancak faiz oranları ve aylık ödemeler değişkenlik gösteriliyor.