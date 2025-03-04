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TOGG almak isteyenlere müjde! Mart ayına özel T10X avantajı! 25 bin TL'den başlayan taksit imkanı

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, Mart ayına yeni kampanya ile girdi. Özel finansman destekleriyle T10x sahibi olmak isteyenlere cazip fırsatlar sunulmaya başladı. T10x'in en donanımlı versiyonunu almak isteyenler, 25 bin 434 liradan başlayan taksitlerle bile aracın sahibi olabilir. İşte kampanyanın detayları...

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Giriş Tarihi :04 Mart 2025 , 10:33 Güncelleme Tarihi :04 Mart 2025 , 10:44
TOGG almak isteyenlere müjde! Mart ayına özel T10X avantajı! 25 bin TL’den başlayan taksit imkanı

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, Mart ayına yeni kampanya ile girdi. Mart ayına özel fiyatlar sabit tutuldu, kredi avantajları artırıldı.

TOGG almak isteyenlere müjde! Mart ayına özel T10X avantajı! 25 bin TL’den başlayan taksit imkanı

VATANDAŞLAR AKIN ETTİ
Kampanyayı duyan vatandaşlar satış noktalarına akın etti. Konu hakkında konuşan vatandaşlar, "Yılbaşından sonra belki kampanyalar daha uygun olur dedik. Öyle de oldu." dedi.

TOGG almak isteyenlere müjde! Mart ayına özel T10X avantajı! 25 bin TL’den başlayan taksit imkanı

TOGG sahibi olmak isteyenlere birçok finansman seçeneği sunuldu.

Togg almak isteyenlere müjde!

TOGG almak isteyenlere müjde! Mart ayına özel T10X avantajı! 25 bin TL’den başlayan taksit imkanı

İşte o avantajlar....

BİREYSEL MÜŞTERİLERE KREDİ SEÇENEĞİ

KREDİ TUTARI FAİZ (%) VADE AYLIK ÖDEME
500 BİN TL 0 12 AY 41 BİN 667 TL
500 BİN TL 2,29 30 AY 25 BİN 434 TL
700 BİN TL 1,19 12 AY 64 BİN 365 TL
700 BİN TL 2,49 30 AY 36 BİN 816 TL
900 BİN TL 1,69 12 AY 86 BİN 137 TL
900 BİN TL 2,69 30 AY 48 BİN 916 TL

TOGG almak isteyenlere müjde! Mart ayına özel T10X avantajı! 25 bin TL’den başlayan taksit imkanı

Kurumsal müşteriler için de çeşitli avantajlar bulunuyor.

TOGG almak isteyenlere müjde! Mart ayına özel T10X avantajı! 25 bin TL’den başlayan taksit imkanı

Kurumsal müşteriler için faiz oranı daha düşükken, kredi tutarları bir buçuk milyona kadar çıkıyor.

TOGG almak isteyenlere müjde! Mart ayına özel T10X avantajı! 25 bin TL’den başlayan taksit imkanı

Kurumsal müşterilere kredi seçenekleri şu şekilde...

KREDİ TUTARI FAİZ (%) VADE AYLIK ÖDEME
500 BİN TL 0 12 AY 41 BİN 667 TL
900 BİN TL 1,69 12 AY 83 BİN 929 TL
1 MİLYON 500 BİN TL 2,29 12 AY 145 BİN 386 TL

TOGG almak isteyenlere müjde! Mart ayına özel T10X avantajı! 25 bin TL’den başlayan taksit imkanı

Kampanyada 48 aya kadar taksit seçenekleri mevcut ancak faiz oranları ve aylık ödemeler değişkenlik gösteriliyor.